L’inizio del nuovo anno è il momento migliore per rinnovare il guardaroba. Come ogni stagione, anche gennaio porta con sé mode e tendenze in tutti i settori. Si comincia a parlare dei nuovi tagli di capelli e dei colori che andranno di più. Ovviamente, una gran fetta d’interesse riguarda l’abbigliamento. Complici anche i convenientissimi saldi, questa è proprio l’occasione per fare compere e dare un’aria più fresca al nostro vestiario.

Molte donne, ormai, indossano spesso i pantaloni. Tuttavia, la gonna rimane comunque un capo d’abbigliamento intramontabile. Del resto, è sinonimo di femminilità.

Esistono tantissimi modelli di gonna: lunga o corta, morbida o aderente, dritta o svasata ed altri. Ed ovviamente, altrettanto numerosi sono anche i tessuti. Insomma, è praticamente impossibile non trovare la gonna più adatta al proprio fisico e ai propri gusti.

Consideriamo ora un attimo anche la moda. La gonna più trendy del 2022 è perfetta anche per le over 50, ecco gli outfit e gli abbinamenti più fashion.

Il 2022 porta alla ribalta un capo considerato molto sexy: la gonna di pelle. Spesso, si è portati a pensare alla minigonna in pelle come ad un capo molto “aggressive” e adatto alle più giovani che vanno a ballare. In realtà, però, ci sono molti modelli di gonne di pelle: a vita alta, lunghe e stretch oppure morbide, a portafoglio, etc…

Ovviamente, non mancano neppure quelle con spacchi vertiginosi. Con una così grande varietà di modelli, la gonna di pelle ci permette di essere perfette e alla moda praticamente in ogni occasione. Vediamo allora un po’ di outfit da prendere come modello.

La gonna più trendy del 2022 è perfetta anche per le over 50, ecco gli outfit e gli abbinamenti più fashion

La classica gonna a tubino attillata che scende al ginocchio va bene sia per la sera che il giorno. Tutto dipende da cosa andremo ad abbinare. Per il look formale da ufficio, l’effetto “femme fatal” viene stemperato da una semplice camicia bianca oppure una morbida blusa in seta, magari di un bel colore acceso. La fantasia scozzese, regala un tocco casual.

Infine, per completare il look ordinato, è perfetto un classico cappotto color cammello o verdone, e un paio di décolleté in pelle scamosciata.

Le fortunate con gambe chilometriche che possono permettersi la mini gonna, dovrebbero puntare sui modelli a vita alta. Un coloratissimo maglioncino o una felpa over size alleggerirà l’effetto troppo audace. Deliziosa anche una semplice t-shirt, da combinare con un lungo cardigan da lasciare aperto. A completare il tutto: stivaletti neri o anfibi. In questo modo, avremo un’aria più giovanile e sbarazzina.

Approfondimento

6 abbinamenti di scarpe con questo tipo di gonna perfetti in tutte le occasioni, stili ed età