Antiche tradizioni astrologiche ritengono che l’appartenenza a un determinato segno zodiacale influenzi la propria vita e personalità. Persino l’affinità amorosa, la possibilità di incontrare l’anima gemella o di sposarsi dipenderebbe dal moto degli astri.

Molte persone si affidano all’oroscopo per sapere semplicemente che cosa le aspetta o persino per prendere alcune decisioni. Quello che in pochi sanno è che esistono tante tradizioni da seguire, tra cui quella cinese, che segue il calendario lunare. Per quest’ultimo, l’anno nuovo non è ancora cominciato ma avrà inizio l’1 febbraio, con la Festa di Primavera.

Nella tradizione cinese ogni anno è influenzato da un animale e di un elemento. Stiamo per entrare nell’anno della Tigre d’Acqua, segno a cui apparterranno tutti coloro che nasceranno nel corso dei prossimi mesi. Il suo influsso porta grande stabilità nei matrimoni celebrati nel corso dell’anno, che secondo la tradizione saranno duraturi e felici.

Secondo l’oroscopo cinese questi 5 segni zodiacali avranno le maggiori possibilità coronare il loro sogno di amore sposandosi nel corso dell’anno.

Il Cane

Nel corso di quest’anno il Cane avrà buone possibilità di sposarsi. Gli astrologi sostengono che il segno con cui sarà più compatibile è il Bue, ugualmente devoto e di buon cuore. L’unione sarà lunga e prospera.

Il Topo

Per questo segno, l’anno della Tigre d’Acqua è addirittura uno dei migliori in assoluto per sposarsi. Grazie all’influsso del Granduca di Giove, Tai Sui, i single potranno inoltre trovare l’anima gemella e giungere presto a sposarsi. Durante quest’anno, il Topo avrà una buona compatibilità col Bue, con il Drago, il Serpente o il Cane.

Il Maiale

Chi è già coinvolto in una relazione potrebbe voler fare il passo successivo nel corso dell’estate e addirittura volere un figlio. Alcuni familiari cercheranno di fargli cambiare idea, probabilmente invano. Grandi auspici per le relazioni tra una donna del segno del Maiale e un uomo appartenente a quello del Drago.

Secondo l’oroscopo cinese questi 5 segni zodiacali avranno le maggiori possibilità coronare il loro sogno di amore sposandosi nel corso dell’anno: il Coniglio

L’anno nuovo porterà grande energia nei nati sotto il segno del Coniglio, che avranno la forza di prendere decisioni molto importanti per la propria vita, tra cui quella di sposarsi. Si tratta di un segno con un forte istinto materno o paterno e capace di essere un ottimo genitore. Il suo matrimonio sarà basato sulla reciproca fedeltà. I segni con cui sarà più compatibile durante l’anno della Tigre d’Acqua sono il Topo, il Bue o la Scimmia.

Il Drago

Considerato dalla tradizione il segno migliore sotto cui nascere, anche il Drago ha buone possibilità di sposarsi durante quest’anno. Se ha una relazione che dura ormai da tempo, potrebbe essere il momento migliore per volgere a nozze.

Approfondimento

Come calcolare il proprio segno zodiacale cinese