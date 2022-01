Ci sono quei pomeriggi grigi e piovosi in cui un po’ di dolcezza fa sempre comodo. Quando il tempo è uggioso e siamo chiusi in casa vorremmo tirarci su il morale con un bel dolce. Controlliamo in casa e non abbiamo ingredienti per preparare nessuna torta o biscotti. Quindi ci rassegniamo oppure pensiamo di ordinare qualcosa a domicilio.

In realtà con pochi ingredienti facili da reperire possiamo preparare anche dolci sfiziosi. Non serve per forza accendere il forno e lamentarsi delle bollette salate. Utilizziamo ingredienti che non richiedono la cottura ma solo un passaggio al fresco.

Per soddisfare la voglia di dolce senza accendere il forno prepariamo questa golosissima torta fredda pronta in pochi minuti

La torta che proponiamo oggi è facilissima da realizzare. Avevamo già proposto una torta con pochi ingredienti che non richiede grandi abilità. Ma la torta con i biscotti Oreo richiedeva comunque l’uso del microonde. Questa invece è completamente a freddo ed è ancora più semplice.

Ingredienti per la finta cheesecake alla Nutella

4 cucchiai di Nutella;

100 grammi di riso soffiato al cioccolato;

250 millilitri panna dolcificata;

50 grammi di mascarpone;

barrette di Kinder Cereali.

Procedimento

Facciamo sciogliere circa 3 cucchiai di Nutella a bagnomaria. Trasferiamola in una ciotola e aggiungiamo il riso soffiato al cioccolato.

Foderiamo con la carta da forno una teglia per cheesecake con il bordo removibile. Trasferiamo il composto e livelliamolo bene su tutta la base.

Nel frattempo montiamo la panna e aggiungiamoci un altro cucchiaio di Nutella. Dopodiché aggiungiamo il mascarpone e amalgamiamo bene il tutto. Mescoliamo dall’alto verso il basso per evitare di smontare la panna. Possiamo anche aggiungere un po’ di crema di pistacchio o caramello. Oppure sbriciolare qualche amaretto per un po’ di croccantezza in più. Libero spazio alla fantasia.

Ultimi passaggi

Ora versiamo la crema nella teglia con il riso soffiato. Stendiamola bene in modo omogeneo e usiamo qualche chicco di riso soffiato per decorare. Un po’ di Nutella o crema a nostra scelta per completare la decorazione. E qualche pezzettino di Kinder Cereali sparso qua e là.

Mettiamo in congelatore per mezz’ora ed ecco pronta una nuvola di dolcezza.

Quindi, per soddisfare la voglia di dolce senza accendere il forno prepariamo questa golosissima torta fredda pronta in pochi minuti. Un dessert davvero semplice da preparare ed è un’ottima idea anche per una merenda veloce per grandi e piccini. In realtà, senza utilizzare il forno si possono preparare torte e dolci davvero appetitosi. Come non pensare ad esempio ad una deliziosa cheesecake al cappuccino per soddisfare gli amanti del caffè.

