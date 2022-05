Abbiamo appena superato la prima metà di maggio e ci avviamo verso la fine di questo mese meraviglioso. Maggio ci ha regalato un assaggio di estate con giornate calde e tante ore di luce in più. È stato un mese interessante anche dal punto di vista astrologico. La settimana è iniziata con l’eclissi lunare, che ha tenuto con il naso all’insù tantissimi di noi che non hanno voluto perdere uno spettacolo così straordinario. Giove e Venere transitano nel segno dell’Ariete e ci regalano ottimismo e passione.

Quali saranno i segni zodiacali baciati dalla fortuna in questo periodo? Le stelle hanno preparato una classifica. Vediamo chi hanno scelto.

Finanze floride

La fortuna sorride a questi segni zodiacali. Sicuramente al segno dei Pesci. Le sue finanze saranno floride e il conto in banca non andrà in rosso. Mentre tutto il Mondo teme la crisi finanziaria lui se la gode con il suo bel gruzzoletto. Sicuramente sudato e conquistato con tanto intenso lavoro. Peccato che abbia le mani bucate. Le stelle gli raccomandano di non spendere troppo per non volatilizzare i favori della fortuna. Meglio risparmiare un po’ in questo momento di crisi e rimandare le spese pazze.

Un po’ più fortunato dei Pesci è l’Ariete. Con l’eclissi di Luna del 16 maggio si apre per lui una fase nuova in cui cercherà di conquistare l’autonomia finanziaria e di gestire meglio le risorse che ha a disposizione. Forse vorrà investire in Borsa per avere maggiori guadagni. Le stelle raccomandano di essere prudenti e di non sottovalutare i consigli degli amici. Un po’ di cautela non guasta anche quando i pianeti ci proteggono. Sotto l’influsso di Venere saranno fortunati anche in amore. Che dire? C’è qualcuno nella vita che nasce con la camicia.

La fortuna sorride a questi segni zodiacali che avranno il vento in poppa da metà maggio per conquistare ricchezza e successo

Al secondo posto della classifica celeste troviamo l’enigmatico Scorpione. È il momento per lui di tagliare i rami secchi e di troncare rapporti di lavoro diventati sterili nel tempo. Alla larga di colleghi pasticcioni. Le stelle gli consigliano di ripartire da zero lasciandosi alle spalle ciò che non ha funzionato. Potrà avviare nuovi progetti che gli faranno guadagnare tanto denaro. Ritroverà la passione e l’entusiasmo per il proprio lavoro, che andrà a gonfie vele. In amore avrà la sorpresa di sapere che qualcuno lo ama segretamente.

Al primo posto le stelle hanno incoronato il Leone. È un momento di gloria ben meritato. Sono mesi che con il suo stakanovismo lavora duramente in attesa di risultati. Ora la strada sarà in discesa e finalmente tante occasioni fortunate si profileranno all’orizzonte. Basta allungare la mano per cogliere frutti generosi. Le stelle prevedono un allargamento dell’orizzonte professionale con contatti anche all’estero. È questo il momento di interessanti viaggi di lavoro. Se saprà giocare bene le sue carte, niente potrà fermarlo.

