È quasi tempo di vacanze e ormai mancano pochi mesi alle tanto attese ferie estive. Se vogliamo risparmiare qualcosa, siamo già alle prese con la prenotazione di hotel e voli più economici. Stiamo controllando l’offerta turistica online, ma ancora non abbiamo trovato quello che cerchiamo. Magari vogliamo un posto non troppo distante, che non richieda tante ore di viaggio o che non costi troppo. Purtroppo, quest’anno è molto particolare per tante famiglie dal punto di vista economico. Bisogna risparmiare, ma non è detto che si debba per forza rinunciare ad una vacanza.

Se non vogliamo spendere troppo, e abbiamo pochi giorni a disposizione, un’ottima idea sarebbe quella di rimanere in Italia. La nostra penisola, infatti, è costellata di luoghi incredibili, anche vicino a Milano o Roma, ad esempio, che pochi conoscono. Questi posti non sono solo pratici da raggiungere, ma anche molto economici. Oggi però ci concentreremo su chi ha voglia di esplorare nuovi Paesi e non vuole rinunciare al mare.

È a due passi dall’Italia questo luogo economico, ideale per una vacanza low cost dove immergersi nelle Maldive dello Jonio

La Nazione di cui parleremo oggi è davvero vicinissima all’Italia e si trovano tantissimi voli a poco prezzo per questa destinazione. Stiamo parlando dell’incredibile Albania, un posto che in tanti non considerano per le vacanze e, per questo, non lo valutano troppo turistico. Questo Paese è davvero una sorpresa, offre tantissime cose da fare ed è perfetto per single ma anche famiglie. Tra paesaggi naturali di incredibile bellezza, bunker, montagne e acque cristalline, avremo l’imbarazzo della scelta. Possiamo visitare la Capitale Tirana, oppure recarci nella stupenda Butrinto. Una splendida cittadina su una collina vicina al Canale di Vivari. Qui possiamo visitare il sito archeologico ben preservato che ci lascerà senza parole.

Non solo storia e architettura

I giovani alla ricerca di avventura e adrenalina non possono non recarsi a Ksamil, un vero paradiso. Questa gemma nascosta è immersa in un parco naturale e ha delle acque cristalline. Si tratta di un’isola che fa parte di un piccolo arcipelago e sembra proprio di essere alle Maldive. Se invece preferiamo una località un po’ più turistica delle altre, non possiamo rinunciare a Saranda, sede della movida della zona. Insomma, l’Albania è davvero una Nazione da scoprire, ricca di storia e di paesaggi incredibili. Il bello è che offre davvero di tutto e per tutte le tasche. Si può girare solo con lo zaino in spalla o soggiornare in qualche hotel esclusivo a prezzi abbordabili.

Quindi, è a due passi dall’Italia questo luogo economico e poco turistico che non possiamo proprio perderci. Spesso ci concentriamo su località e mete più turistiche e costose, anche molto distanti dall’Italia. Invece, a poche ore di distanza possiamo trovare dei posti straordinari e stupefacenti.

