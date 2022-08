In arrivo un fine settimana lungo che molti sfrutteranno per andare in viaggio, al mare o in montagna. Questi giorni saranno molto intensi per alcuni segni più fortunati che vedranno spiragli di felicità. Qualcun altro non se la passerà molto bene, ma si sa, è tutto un gioco di equilibri. Se l’astrologia ci può far capire qualcosa è proprio questo, la vita è fatta di alti e bassi. Ma prima o poi la ruota gira per tutti, non bisogna mai abbattersi. Proprio come fa sempre il primo segno che sarà molto fortunato in questi giorni, il Leone.

La fortuna gira nel weekend di Ferragosto per questi 3 segni al top

Finalmente un po’ di respiro dopo mesi di alti e bassi. Il primo segno che vedrà girare la fortuna dalla sua parte è sicuramente il Leone. Questo segno ne ha passate di tutti i colori negli ultimi mesi, non c’è che dire. Sul lavoro l’ambiente era un po’ ostile e non c’era alcuna via d’uscita che non portasse al licenziamento. È facile sentirsi stretti in un ambiente che non aiuta a crescere e a salire di livello. Ma un cambio ai piani alti nel mese di settembre è la svolta che stavano aspettando da molto. Questo weekend è meglio uscire di casa, chiamare gli amici e divertirsi come un tempo. Un po’ di spensieratezza è quello che ci vuole per dimenticare il periodo no appena passato.

Pesci e Acquario ne vedranno delle belle

Ecco gli ultimi due segni che vivranno una settimana propizia sotto ogni punto di vista. Pesci si troverà faccia a faccia con la decisione della vita, ma sa bene cosa vuole e sarà preparato. Se è il momento di mettere su famiglia sarà pronto a buttarsi a capofitto nella relazione. Dal punto di vista finanziario, attenzione a non sperperare troppi risparmi, anche in vista del futuro. Acquario, invece, single eterno, capirà che forse è il momento di scendere a qualche compromesso. Solo venendosi incontro la storia potrà avere un vero futuro.

Per il Capricorno non si direbbe un periodo positivo, anzi. Grosse delusioni in amore l’hanno portato a chiudersi in se stesso. Eppure questo segno, che è un fedele compagno, non riesce proprio a stare solo per molto. Nel weekend prossimo potrà tirare un sospiro di sollievo, ma questa settimana non sarà semplice. Un po’ di pazienza e si risolverà tutto anche questa volta.

Finalmente la fortuna gira nel weekend di Ferragosto e non potremmo che esserne felici. È il momento giusto per programmare una gita fuoriporta, chissà che non sia l’occasione buona per trovare l’amore. Non chiudiamoci in casa, piuttosto facciamo un salto in montagna. Un po’ di fresco non è male e lì potremo sfoggiare tutto il nostro fascino.

Lettura consigliata

È questa la top 5 dei segni più affascinanti dello zodiaco governati dall’impulsività e a cui è difficile resistere