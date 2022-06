Il fascino è una di quelle qualità innate spesso difficili da descrivere. È come se alcune persone risplendessero di luce propria, senza fare praticamente nulla. Il modo di parlare, di gesticolare o anche solo lo sguardo può ammaliarci in un attimo. Persone completamente differenti tra loro, anche esteticamente, che però sanno come rapirci in loro presenza.

Come succede per altre qualità e difetti, anche il fascino può venire dettato dal segno zodiacale. L’allineamento delle stelle nel nostro giorno di nascita può creare il cocktail perfetto. In relazione, poi, all’ascendente, all’elemento che lo governa e ai segni opposti dà vita all’individuo nel complesso. Delle volte, sembra proprio che l’astrologia abbia azzeccato per filo e per segno il carattere di alcune persone.

È questa la top 5 dei segni più affascinanti dello zodiaco governati dall’impulsività e a cui è difficile resistere

La combinazione astrale di ogni persona può dirci se siamo arroganti e testardi, o carismatici e affascinanti. Oggi vedremo proprio i 5 segni che grazie al loro piano astrale si possono considerare dei veri ammaliatori.

Iniziamo con il segno dei Pesci, un segno che colpisce grazie alla sua delicatezza. I suoi modi di fare sono teneri, un gran coccolone a cui è impossibile dire di no. I nati sotto questo segno sono molto empatici e sanno ascoltare, un pregio non da poco. Sono partner ideali, ma attenzione a non farli annoiare, amano sentirsi apprezzati.

Continuiamo con il segno dell’Acquario, dal fascino magnetico a cui è difficile dire di no. I nati sotto questo segno sono travolgenti e amano fare mille cose insieme. Grandi appassionati di cultura, non stanno mai fermi e amano circondarsi di persone come loro. Il loro fascino è a livello intellettuale più che estetico, ma la combinazione dei due fattori è incredibile.

Gli altri 3 segni sul podio

Difficile dire chi dei 3 meriti il primo posto, ma questi 3 segni sono tra i più affascinanti dello zodiaco. Il primo è un segno di Terra, il Toro, un vero gentiluomo di altri tempi. Gentile e un po’ burbero, il Toro ammalia con questo binomio particolare che lo rende molto enigmatico.

Passiamo poi a due segni di Fuoco, Leone e Sagittario. Questi segni sono l’anima dello zodiaco, iperattivi, solari e incredibilmente affascinanti. Impossibile non rimanere estasiati davanti alla loro spavalderia. Sanno di essere irresistibili e giocano con il loro fascino, ma non sono per nulla arroganti. Questi due segni sanno come conquistare il partner e renderlo il centro del loro universo.

Quindi, è questa la top 5 dei segni più affascinanti che sanno come conquistare i loro partner. La combinazione di fascino e carisma, poi, crea la tempesta perfetta. C’è da dire, poi, che alcuni segni risplendono e irradiano tutti con la loro aura quando entrano in ogni stanza.

