Quando si conosce una persona interessante che potrebbe piacerci è normale considerare pro e contro. Rendersi vulnerabili non è semplice, soprattutto se abbiamo già avuto qualche scottatura. Alla fine, il rischio di avere il cuore spezzato è uno dei motivi principali che frenano le persone dall’avere relazioni. Recuperare la fiducia persa negli anni è complicato e lo sappiamo molto bene. Per questo, spesso e volentieri, ci affidiamo all’oroscopo e all’astrologia per darci una mano. Anche se si tratta solo di previsioni, non è strano che queste si rivelino azzeccate in moltissimi casi. Come quando conosciamo qualcuno con cui ci troviamo bene a primo impatto e va a finire che abbiamo segni compatibili.

Sono proprio questi i 3 segni più fedeli dello zodiaco che quando si innamorano si dedicano completamente al partner

Insomma, l’oroscopo per molti è anche una sorta di supporto morale che aiuta a sbloccarsi. Può indicarci quali segni sono più carismatici e affascinanti, ma anche quelli da cui tenerci lontano. Oggi ci concentreremo sui segni che per le stelle sono i più affidabili e fedeli in amore. Il primo segno che sa difendersi bene anche dalle avance più spudorate è il Capricorno. Questo segno molto tenace non si fa ammaliare facilmente dalle lusinghe. Il Capricorno, quando è in coppia, è rispettoso e leale verso il partner, qualità difficili da trovare. È il compagno ideale perché molto tradizionalista e crede nelle unioni a lungo termine. Se cerchiamo qualcuno con cui passare la vita insieme è sicuramente un buon partito.

Sembrano due farfalloni, ma in realtà sono devoti

Un segno che spesso viene considerato poco affidabile è il Sagittario. Il suo carattere solare e socievole a volte può creare problemi di fiducia nella coppia. Sebbene ami circondarsi di persone nuove e stare al centro dell’attenzione, tiene molto al partner. Rovinare tutto per un flirt passeggero non è contemplato, ma non significa che non ami le lusinghe. Ma quando è innamorato non ha occhi per nessun altro.

Finiamo poi con il segno dell’Acquario, grande amatore che però non cede alle tentazioni. Se è innamorato non avrà occhi per nessun altro e saprà dimostrarlo. Se non si sente sicuro al cento per cento, difficilmente cederà al tradimento. Piuttosto metterà le cose in chiaro e chiuderà la storia prima di far soffrire l’altra persona. L’unica pecca è che potrebbe superare subito la rottura e questo potrebbe far star male l’ex partner.

Quindi, sono proprio questi i 3 segni più fedeli dello zodiaco che non ci deluderanno in amore. Grazie all’astrologia possiamo farci un’idea sul carattere delle persone che ci stanno accanto. Anche se, ovviamente, queste considerazioni incidono in parte sulle caratteristiche di ognuno. Ma, spesso e volentieri, sembra proprio che i segni zodiacali vadano a confermarci quello che già pensavamo.

