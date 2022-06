La vita non è fatta solo di momenti felici come tutti vorremmo, ma ci sono anche le contrarietà. Periodi difficili in cui non sappiamo che pesci prendere o in cui non ci sentiamo in perfetta forma. Per questo speriamo che i pianeti siano dalla nostra parte e ci aiutino a superarli. In questo mese la fortuna aiuterà il Sagittario e il Cancro a vincere le proprie sfide e a superare momenti di difficoltà.

La solita routine con calma piatta

Momento difficile con alti e bassi per il nostro amico Cancro che attraversa una fase critica e stressante. Molto nervosismo sul lavoro perché le energie fisiche si rifiutano di adattarsi ai desideri della mente. Si vorrebbe fare di più e meglio, ma senza riuscirci. Giugno è il momento per ricaricarsi fisicamente e poter affrontare l’estate con la giusta grinta. La collaborazione dei colleghi è preziosa ma non sufficientemente appagante e i progetti si trascinano senza entusiasmo. Bisognerebbe usare più creatività ma la mente fa cilecca e non segue la volontà. Saranno migliori gli ultimi giorni del mese quando la situazione si sbloccherà. Nel campo dei sentimenti il quadro non cambia. Un’amicizia potrebbe trasformarsi in amore, ma occorre coinvolgimento e questo non è il momento più adatto per lasciarsi andare. In famiglia la solita routine con calma piatta.

La fortuna aiuterà il Sagittario e un altro segno zodiacale a vincere grandi sfide e a coronare i propri sogni a fine giugno

Grande energia propositiva per il nostro amico Sagittario che però vive un periodo all’insegna dell’incertezza. Se ha molta voglia di fare, non sa precisamente in quale direzione orientare i suoi sforzi. Giove e Marte lo appoggiano, gli danno la spinta e lo slancio per portare avanti le sue battaglie, ma Mercurio lo frena e crea inciampi. Insomma si rischia di cadere ogni tanto e di sbucciarsi le ginocchia. Bisogna fare attenzione, stare concentrati e soprattutto non farsi dilaniare dal dubbio e dall’incertezza, ma andare avanti per la propria strada. È un momento cruciale per prendere decisioni importanti sul lavoro e non ci si deve far distrarre da inutili dubbi. Ma si vede già la luce in fondo al tunnel e si corre in quella direzione con lo slancio del maratoneta che ha sempre fiducia nel futuro.

Sul fronte dell’amore questo è un periodo romantico e favorevole agli incontri. Per i single potrebbe essere il momento buono per creare legami stabili. Certo, bisogna verificare che ci sia affinità di coppia e soprattutto che l’altra persona non voglia metterci il guinzaglio. Per il Sagittario sarebbe insostenibile, perché è il segno che più di tutti ama la libertà. Anche l’amore più intenso e profondo non deve limitare i suoi spazi. Bei momenti in famiglia per chi è già in coppia. Alcune soddisfazioni arrivano dai figli educati ad inseguire i grandi ideali.

Lettura consigliata

L’inizio dell’estate segnerà la rivincita di questo fortunato segno zodiacale protetto da Venere e Mercurio ma tempi duri ancora per l’Acquario