Nonostante il solo pensiero di affrontare certi piatti caldi ci faccia sudare, difficile che l’italiano rinunci alla pizza anche d’estate. Anzi nelle serate cittadine più afose, oltre alla tradizionale granita o al gelato, molti escono a mangiare la pizza magari un po’ più tardi. Stando però attenti a non mangiare troppo pesante e a non andare troppo in là con l’orario, per evitare che il nostro metabolismo si blocchi. Ma tornando alle nostre pizze, quasi tutti almeno d’estate cerchiamo delle farciture più leggere e invoglianti. I tradizionali salamino, salsiccia, peperoni e cipolla vanno in letargo estivo, per fare spazio ad alternative meno pesanti. Anche se gli amanti della pizza rustica, qualche condimento strong lo mettono anche d’estate. Diamo comunque un’occhiata a quelle che potrebbero essere le farciture consigliate per l’estate, con un occhio anche agli impasti.

L’impasto più leggero per coloro che non vogliono sgarrare

Sappiamo bene che la pizza rappresenta anche in una dieta controllata la classica occasione consentita per sgarrare. Una pizza alla settimana è consentita anche dalla nostra dietologa più attenta. A patto però di non esagerare come dicevamo sopra con le farciture. Parlando però di impasto, soprattutto le ragazze e le donne stanno preferendone due tipi:

quello con farina integrale, ovviamente più leggero e meno calorico;

ma anche quello con la farina di farro, che grazie alle sue fibre, favorirebbe la digestione.

Basta con le solite vegetariana e margherita e scegliamo queste altre pizze fresche ed estive con 1 occhio anche all’impasto light e salutare

Molto simile alla vegetariana è l’ortolana, che però molti pizzaioli intelligenti, propongono con delle varianti stagionali. Anziché utilizzare magari i classici prodotti in vaso o in lattina a lunga conservazione, ecco la verdura fresca di stagione. Ortolana e vegetariana, assieme alla marinara si giocano ovviamente il posto di pizza più leggera. Per chi volesse un’altra farcitura leggera, potrebbe decisamente virare su: pomodoro fresco, mozzarella, magari light e basilico. Una pizza che potrebbe apportare circa 250 calorie su 100 grammi.

L’esperienza diretta che ha sempre il suo perché

Basta con le solite vegetariana e margherita e appoggiamoci direttamente all’esperienza personale. Proprio l’anno scorso durante le vacanze estive ci è capitato di osservare il cartello di una rinomata pizzeria e il suo menù delle pizze più leggere. Tra queste, ci sono rimaste particolarmente impresse:

impasto multicereale e farcitura con mozzarella, gamberetti e pomodorini datterini;

impasto al farro con prosciutto crudo, grana e rucola:

pizza con asparagi, tonno e zucchine.

Una serie di idee piacevoli che speriamo possano piacere ai nostri Lettori.

Lettura consigliata

Sembrerà di essere al ristorante rientrando a cena la sera ma con grande sorpresa è il profumo di una ricetta semplice e povera ma gustosissima