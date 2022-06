Che cosa ci riserva il cielo di giugno? Ci piace ogni giorno dare una sbirciatina all’oroscopo per iniziare bene la giornata. Il sostegno delle stelle non può che farci piacere soprattutto nei momenti difficili. E anche quando gli astri non ci sono favorevoli, non ci abbattiamo più di tanto perché sappiamo che è una situazione passeggera. Presto la fortuna si rivolgerà dalla nostra parte e farà girare le cose a nostro favore.

Un raro fenomeno astrale

Il cielo del mese presenta un fenomeno astrale raro e interessante: l’allineamento di Giove, Marte, Venere, Mercurio e Saturno che saranno visibili in cielo anche ad occhio nudo. A giugno i 5 pianeti allineati saranno visibili all’alba per tutto il mese anche se la data migliore per godere dell’affascinante spettacolo sarà il 24. L’unica cosa da fare è alzarsi presissimo, alle 4:45 circa, e guardare in cielo tra Nord Est e Sud. Il primo visibile a sinistra sulla linea dell’orizzonte è Mercurio, poco più di un puntino luminoso, il più difficile da individuare per la sua vicinanza al Sole. Subito dopo, un po’ più in alto a destra, appare Venere, uno dei pianeti più luminosi in cielo. A seguire Marte e Giove e, più a Sud, Saturno.

Marte è riconoscibile per il suo colore rossastro mentre Saturno ha un colore tenue tra il bianco e il giallo. Lo spettacolo straordinario dura circa mezz’ora prima che i raggi del Sole inondino l’orizzonte.

A giugno i 5 pianeti allineati porteranno fortuna in amore e nel lavoro a questo segno zodiacale mentre un altro sarà sfortunatissimo

Il grande favorito del mese è l’Ariete che cavalca la fortuna da un po’, con la sua energia combattiva. I nati in questo segno mostreranno grande intraprendenza nel lavoro. In azienda sapranno difendere le loro posizioni e portare avanti le proprie idee. Chi lavora in proprio saprà dare vita a progetti ambiziosi con interessanti risvolti economici. Momenti intensi anche in amore. I single avranno incontri di passione soprattutto nella seconda metà del mese e potrebbero trovare l’anima gemella. In coppia i sentimenti si faranno più intensi e a volte sfoceranno nella gelosia e nel possesso. Le stelle raccomandano di dedicare del tempo alla riflessione.

Momenti di tensione per lo Scorpione che non sta vivendo un gran bel periodo. Nel lavoro prevalgono i conflitti con il capo per le decisioni da prendere. Ci saranno momenti di grande delusione in cui si avrà la sensazione di lavorare a vuoto, senza ottenere niente di concreto. Chi lavora in proprio si getterà a capofitto negli impegni, concedendosi di respirare solo nel weekend e rischiando di stressarsi. Momenti di malinconia anche in amore in cui si ripenserà con nostalgia a eventi del passato. A portare un po’ di dolcezza arriverà una sorpresa piacevole e inaspettata dall’anima gemella.

