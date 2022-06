Nella vita i momenti più belli sono quelli del cambiamento. Non è tanto la staticità di un momento felice a renderci soddisfatti, ma la conquista di una situazione migliore. Insomma, diamo il meglio di noi stessi quando riusciamo a cambiare positivamente una condizione difficile. Intravvedere una luce in fondo al tunnel ci restituisce la speranza e ci dà l’entusiasmo per riconquistare un momento di felicità. Per questo amiamo le rivincite e le rivalse che ci fanno assaporare l’arrivo di tempi migliori. E le stelle ci promettono proprio questo, che tutto cambierà e arriverà anche per noi il bacio della fortuna. Basta avere pazienza.

Finalmente baciato dalla fortuna

Finalmente la fortuna arride a questo segno zodiacale che avrà un periodo molto positivo e ricco di promesse. Stiamo parlando della Vergine, il sesto segno dello zodiaco, governato da Mercurio. L’inizio dell’estate segnerà la rivincita di questo segno che fa fatica a lasciarsi andare. Imbrigliato dal suo perfezionismo e dalla sua puntigliosità stenta quasi a credere che la fortuna sia finalmente dalla sua parte. Il lavoro è faticoso ma i risultati sono ottimi e in costante miglioramento.

Chi ha un lavoro dipendente riceverà l’approvazione del capo e la promessa di gratificazioni economiche. Chi lavora in proprio riceverà proposte molto interessanti. In amore i pianeti regalano una situazione molto rassicurante. È il momento di creare nuovi legami anche importanti e duraturi. Per chi è già in coppia ci potrebbero essere tentazioni extraconiugali. Ma che dire? I flirt non vanno a braccetto con i nati di questo segno che preferiscono coltivare il proprio orticello.

L’inizio dell’estate segnerà la rivincita di questo fortunato segno zodiacale protetto da Venere e Mercurio ma tempi duri ancora per l’Acquario

Momenti di contrarietà invece per l’Acquario che dovrà attendere la fine del mese per poter sperare in qualche cambiamento positivo. È questo un momento in cui diventa necessario pazientare e tenere a bada il proprio spirito di indipendenza e la propria esigenza di libertà. Cercare la collaborazione dei colleghi adattandosi alla loro impostazione del lavoro può essere l’arma vincente per conquistare momenti di pace e di serenità. Più in là si potrà convincerli a seguire un orientamento diverso. Giugno favorisce gli incontri e si può approfittarne per intessere nuove storie di amicizia o di amore. Le stelle consigliano di aprire il cuore a quelle relazioni che possono arricchire la vita e di abbandonare le vesti dell’eremita. Se i sentimenti ci hanno deluso in passato non è un buon motivo per rinunciarvi del tutto.

