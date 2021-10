Best seller di ogni stagione, la borsa è un’ossessione per molte donne. Comoda e pratica, è indispensabile per trasportare documenti, soldi ma anche tutte quelle cianfrusaglie che non possono mancare quando si è fuori casa.

Contemporaneamente, quest’accessorio è espressione di stile e di moda. D’altronde, le più osannate e sognate borse di tutti i tempi hanno ammaliato intere generazioni con un fascino irresistibile e senza tempo.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Come dimenticarsi, ad esempio, della celebre Chanel 2.55? La borsa simbolo della stilista francese Coco Chanel che nel 1955 realizzò un modello che, incredibilmente, resta ancora oggi tra i più ricercati per gli appassionati di moda?

Negli anni, moltissime aziende di fama internazionale hanno scommesso sulla produzione di borse. Una scelta vincente, visto il successo planetario di quest’accessorio.

In breve tempo le borse hanno conquistato l’universo femminile, ma anche quello maschile, grazie a borselli e modelli più mascolini.

Rapporto qualità-prezzo

Non possiamo certo essere ipocriti: il lusso ha i suoi costi. Dunque, sperare di trovare borse costosissime a prezzi stracciati è quasi impossibile.

Attenzione, però, non bisogna disperare! Si può essere di gran moda e seguire le tendenze anche acquistando modelli più abbordabili. Lo dimostrano moltissime dive dello Star System mondiale che, quotidianamente, sfoggiano look da urlo e soprattutto low cost.

Difatti, sappiamo benissimo che la felicità non ha prezzo ma con queste borse amatissime dai 20 ai 50 euro molte donne salteranno di gioia. Prima di scoprirle, ricordiamo qualche piccolo consiglio di moda che potrebbe servire ad abbinare meglio le borse.

Consigli di stile per apparire sempre perfette

Perché non abbinare borse e altri accessori a questi 5 favolosi capi invernali, perfetti anche per le over 50, che proteggono dal freddo e slanciano ogni fisico?

Suggeriamo anche 4 trucchetti per abbinare questi pantaloni che quasi tutte, giovani e meno giovani, hanno nell’armadio.

Infine, ricordiamo che per un look impeccabile e ordinato anche i capelli hanno la loro importanza. Dunque, ecco come portare i capelli a 50 e 60 anni per apparire subito più giovani.

La felicità non ha prezzo ma con queste borse amatissime dai 20 ai 50 euro molte donne salteranno di gioia

Ora, siamo pronti per svelare alcuni modelli di borse che il mercato offre a prezzi che vanno dai 20 ai 50 euro.

Moltissimi sono i brand che propongono borse bellissime e low cost. Dunque, è doveroso sottolineare che le borse citate hanno uno scopo puramente indicativo, dato che sarebbe impossibile nominarle tutte.

Partiamo con Zara che propone:

borse a spalla di diversi colori, con struttura in tessuto e tasca interna. Il manico è di catena spessa in oro o in argento. La chiusura è con calamita. Lo stesso modello è proposto anche in versione più grande, cosiddetta “shopper”. Costo: dai 25,95 ai 39,95 euro.

Di Mango, invece, segnaliamo:

borse stile shopper di diversi colori con cuciture decorative e doppio manico corto. La fodera interna è di pelle. Costo: 19,90 euro. Stesso prezzo anche per il modello più piccolo della borsa a tracolla trapuntata.

Anche H&M propone:

modelli di borse shopper ma in morbido tessuto peloso. La borsa è foderata e presenta una tasca interna. Si chiude con cerniera e i manici sono spessi. Costo: 29,99 euro.

Infine, le borse a mano firmate Carpisa:

Per quest’autunno-inverno i modelli si presentano in materiale granato, a tinta unita con l’aggiunta di un materiale liscio tonale per manici e tracolle. Foderate e con tasche interne, queste borse costano 49,90 euro.