É una ventata d’amore e semplicità questa cremosissima torta speciale alle mele pronta in 30 minuti

La torta di mele è, probabilmente, la più rassicurante ricetta fatta in casa.

Ci accoglie con un profumo delicato ma riconoscibilissimo anche tra tanti altri. Ci assicura sempre un risultato soffice e goloso in pochi minuti. Sicuramente, conquista tutti con la sua morbida consistenza ed è per questo che viene considerata tra le più amate del Mondo.

Inutile dire che la torta di mele ha il sapore della cucina buona delle nonne e delle mamme di un tempo. Tantissime le versioni che possiamo preparare in breve tempo.

Chi vuole stupire tutti con un dolce d’effetto dovrebbe provare questa torta che non è solo facile ma è davvero la più bella.

È questa, invece, la torta di mele più soffice del Mondo grazie ad alcuni ingredienti speciali.

Chi ama le mele sa benissimo che l’autunno è periodo migliore per riuscire ad assaporare meglio il frutto. A tal proposito, attenzione a queste mele speciali, perché non solo hanno un gusto eccezionale ma aiuterebbero anche circolazione, pelle e capelli.

Il segreto che migliora il gusto

Di ricette dal “cuor di mela” ne abbiamo viste tante, ma davvero è una ventata d’amore e semplicità questa cremosissima torta speciale alle mele pronta in 30 minuti.

Il motivo è semplice: le mele non sono le sole protagoniste della ricetta. A rendere il dolce più cremoso arriva anche una golosissima marmellata di ciliegie.

A questo punto, non ci resta che stilare la lista dell’occorrente.

Per realizzare la cremosa torta mele e marmellata, serviranno:

2 mele;

3 uova;

100 g di zucchero;

280 g di farina tipo 00;

80 g di olio di semi;

50 ml di latte;

marmellata di ciliegie q.b.;

zucchero a velo q.b.;

scorza grattugiata e succo di 1 limone.

Procedimento

Innanzitutto, lavare bene il limone e grattugiare la scorza. Poi, ricavare il succo e lasciarlo da parte. Successivamente, sbucciare e tagliare a fette sottili le mele e immergerle nel succo di limone.

In una ciotola lavorare le uova con lo zucchero fino a quando non si ottiene un composto spumoso. A questo punto, aggiungere la scorza di limone, poi a filo l’olio. Mescolare e aggiungere un po’ per volta anche la farina setacciata. Alternare la farina con il latte, sempre aggiunto a filo. Infine, aggiungere anche il lievito, sempre setacciato.

Mescolare ancora con cura e poi unire una metà delle fettine di mela. Attenzione a scolarle bene prima di aggiungerle al composto.

Ora, arricchiremo l’impasto di quel tocco di “cremosità” in più. Prendere una tortiera e ricoprirla di carta da forno inumidita e strizzata per bene. Poi, versare il composto di mele e livellare con un cucchiaio. A questo punto, aggiungere qua e là con un cucchiaio la marmellata.

Infine, coprire con le fette di mele conservate in precedenza e creare una decorazione a piacere. Molto bella è la decorazione a spirale.

Far cuocere alla temperatura di 180° C per circa mezz’ora. Prima di servire, spolverare con lo zucchero a velo.