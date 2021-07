Grazie all’altissimo contenuto di acqua l’anguria si posiziona tra la frutta più indicata d’estate. Buona e dolcissima, è dissetante e idratante. Contiene molte vitamine ed è davvero perfetta per uno sputino pomeridiano. Ma non solo, è possibile sfruttare le sue numerose proprietà anche senza mangiarla. Per esempio, per realizzare una maschera per avere una pelle vellutata. Usando perfino i semi che di solito dobbiamo scartare uno ad uno.

La varietà di cui parleremo è tutta italiana

Sicuramente l’avremo vista sugli scaffali del supermercato. È un’anguria dalle dimensioni contenute, massimo 6 kg, e dalla buccia verde scuro. Praticamente senza alcuna striatura. E la sua particolarità è proprio la quasi totale assenza di semi. Parliamo dell’anguria Perla Nera. Un prodotto italiano al 100%, nasce nel mantovano, ma ormai viene coltivata in diverse regioni d’Italia.

Se odiamo togliere i semi dall’anguria dobbiamo comprare questa varietà dolcissima e gustosa

Questa varietà si trova in commercio fino a settembre. Ha un gusto super dolce e anche se dalle dimensioni contenute ha moltissima polpa. In genere si trovano soprattutto angurie di 3 kg, perfette anche da portare in spiaggia. Rispetto alla classica anguria è un po’ più cara. Il prezzo di aggira intorno a 1,50 euro al chilo. Ma in offerta si può trovare anche a 0,99 centesimi. Ma ne vale davvero la pena.

Questo perché oltre ad essere ricca di benefici come la classica anguria ha alcuni vantaggi in più. Ricca di vitamine e sali minerali, è ideale nelle diete ipocaloriche. In più non ha semi. Niente semini neri fastidiosi da togliere, solo una manciata di semini bianchi facilmente digeribili. Quindi è perfetta anche per i più piccoli. Ma il grosso vantaggio è la conservabilità. Infatti questa anguria si preserva anche per più di 2 settimane. Senza subire deperimento e conservando il suo gusto dolce e croccante.

Quindi, se odiamo togliere i semi dall’anguria dobbiamo comprare questa varietà dolcissima e gustosa. Questo tipo di anguria per alcuni è proprio il frutto estivo più buono. Compriamo italiano e proviamo questa anguria dal gusto inconfondibile.