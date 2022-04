La cura della pelle del viso non è da sottovalutare. Quotidianamente, proprio il nostro volto non solo è quello con cui ci presentiamo alle persone ma è la parte del corpo più esposta ad agenti esterni come caldo, sole, pioggia, basse temperature. Da due anni a questa parte, il nostro viso sembrava aver trovato una protezione in più. E questo grazie a un accessorio imposto ai fini di preservare la salute pubblica, ovvero la mascherina.

Ma il suo utilizzo potrebbe averci causato un qualcosa che abbiamo notato su di noi, ossia la comparsa improvvisa di acne su guance e anche sulla zona del mento.

L’acne

L’acne, che noi identifichiamo con la comparsa di brufoli, sarebbe un’infiammazione follicolare pilosebacea che inizierebbe con la formazione di punti neri che evolverebbero in pustole. Una delle zone più esposte all’acne sarebbe proprio il volto. Cerchiamo di capire se potrebbe esserci una correlazione tra la comparsa di questa patologia e l’utilizzo della mascherina, con l’aiuto di dichiarazioni provenienti da fonti autorevoli.

La comparsa improvvisa di acne su guance e mento potrebbe essere dovuta a un accessorio che indossiamo tutti i giorni

Notare improvvisamente le nostre guance solcate da acne e vedere gli stessi brufoli sul mento, può essere dovuto al fatto di indossare la mascherina? L’argomento fu affrontato nel 2021 dalla dottoressa Ylenia Balice di Humanitas, che si era interrogata sul problema della cosiddetta “maskne”, l’acne da mascherina.

Secondo la dermatologa l’aumento dell’umidità e della temperatura, causato dal respirare dentro la mascherina, favorirebbe la nascita di un microambiente utile alla moltiplicazione batterica. Tra questi batteri sarebbe presente il Cutibacterium acnes, responsabile dell’acne. Di conseguenza diventerebbe facile l’ostruzione dei pori, la formazione di punti neri e l’aumento della produzione di sebo.

Come rimediare

Per rimediare a questa condizione, sarebbe consigliata una detersione accurata del viso in base al tipo cutaneo, insieme all’uso di creme specifiche non comedogeniche, prescritte da un professionista. Un’acqua termale spray, con proprietà antinfiammatorie e rinfrescanti, potrebbe essere d’aiuto se vaporizzata sulle aree coperte dalla mascherina. In caso di peggioramento della situazione acneica, sarebbe consigliabile l’intervento di uno specialista ed evitare operazioni fai da te non consone, come mettere creme non adatte o usare rimedi naturali.

In caso di acne da mascherina sarebbe inoltre consigliabile non truccarsi o usare cosmetici e cambiare quotidianamente le mascherine indossate.

