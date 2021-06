Quando il caldo diventa più insistente e si prova un senso generalizzato di affaticamento e spossatezza, è bene porre attenzione alla propria dieta. Compiere delle scelte alimentari consapevoli può aiutare molto a mantenersi in forma senza rinunciare al gusto o al piacere di stare a tavola. Vediamo allora quali sono i 3 alimenti da evitare col caldo estivo per non appesantirsi né ingrassare.

Cosa succede al nostro corpo in estate

La bella stagione e la riapertura di molti confini, spingono a trascorrere più tempo in piacevole compagnia, magari seduti in qualche delizioso locale. Se il ritorno ad una socialità condivisa offra grande sollievo dopo il lungo isolamento, l’alimentazione in questi frequenti happy hour potrebbe risentirne. Durante l’estate l’organismo vive una situazione di forte stress in quanto è impegnato a regolare la temperatura corporea e a contrastare i caldo esterno.

In quest’ottica, è utile che l’alimentazione aiuti il processo di termoregolazione senza caricarlo ulteriormente. Tuttavia, esistono dei cibi che per le loro caratteristiche richiedono un aumento della temperatura corporea maggiore dispendio energetico per la digestione. Questo comporta maggiore irritabilità, affaticamento e difficoltà di concentrazione. Abbiamo illustrato una semplice tecnica per migliorare la digestione nell’articolo “Per aiutare la digestione lenta e difficoltosa basta svolgere quotidianamente questo semplice esercizio”.

Ecco 3 alimenti da evitare col caldo estivo per non appesantirsi né ingrassare

Un aspetto importante da non trascurare in estate riguarda l’idratazione del corpo. L’eccessiva sudorazione fanno perdere liquidi e sali minerali fondamentali. Per tale motivo è bene integrare sempre in maniera adeguata.

I cibi che invece sarebbe opportuno ingerire con moderazione sono quelli particolarmente grassi e ricchi si sale. In estate, dunque, è preferibile moderare l’assunzione di carni grasse e insaccati quando fa molto caldo. Questi alimenti favoriscono l’aumento del colesterolo LDL e favoriscono la disidratazione quando sono molto salati. Meglio preferire carni e affettati più magri e meglio digeribili. Altro alimento da assumere con moderazione è la frittura o cotture simili. Digerire i fritti comporta maggiore dispendio energetico per l’organismo e un conseguente aumento della temperatura corporea.

Sicuramente una sensazione che molti preferirebbero evitare col forte caldo esterno. Inoltre, sarebbe utile moderare anche l’assunzione di alcool. Le bevande alcoliche contengono molte calorie e sono prive di nutrienti. Inoltre, la loro assunzione determina una marcata disidratazione in quanto l’alcool aumenta la diuresi e un rapido stato ipoglicemico. Queste variazioni si riflettono anche in uno spiacevole aumento della temperatura corporea.

Approfondimento

