Molti vorrebbero sfruttare il tempo libero del weekend per andare in giro a scoprire il grande patrimonio storico e culturale che la nostra penisola ci offre. Non c’è infatti bisogno di viaggiare tanto: spesso anche vicino alle grandi metropoli si possono trovare dei piccoli tesori di cui non tutti sono a conoscenza. Oggi parliamo di una di queste, a pochi chilometri da Milano. La chiamano la piccola Versailles, questa villa è fra i parchi più belli d’Italia ed è una perla di storia, arte e cultura. Vediamo insieme di che cosa si tratta.

Stiamo parlando di Villa Arconati, chiamato anche dai locali “il Castellazzo”. Questo si trova a una ventina di chilometri dal capoluogo lombardo, precisamente in una frazione di Bollate. Si tratta di un edificio imponente che segue lo stile del “barocchetto” lombardo e già nelle guide del Settecento era stata definita “la petite Versailles italienne”. Questa costruzione era già presente nel Medioevo ed è passata per secoli di mano in mano. Il suo nome però è dovuto al primo che ha avuto il progetto di restaurarlo e di ampliarlo fino alla forma che si può vedere oggi. È infatti stata utilizzata come seconda residenza di campagna per volontà di Galeazzo Arconati. La parte esterna è stata progettata da lui e poi portata avanti dagli eredi.

Le peripezie di questo luogo aiutato dal FAI

Dopo un lungo periodo di chiusura e di disuso, nel 2004 i riflettori si sono riaccesi su questa villa. Infatti è stato votato in un sondaggio Fondo Ambiente Italiano come “luogo del cuore”. Infatti nel 2005 ci sono state delle giornate che hanno aperto questo importante bene storico al pubblico. Da quel momento in poi ci si è man mano riavvicinati a un periodo d’apertura stagionale, ora in atto da aprile fino a dicembre. Lo stesso vale anche per i giardini interni. In ogni periodo però è possibile esplorare la natura circostante che domina tutto la zona del Parco delle Groane. È possibile affittare anche lo spazio per eventi privati e per cerimonie. È stata infatti la location per vari reality televisivi e per video musicali. Se non si vivesse all’interno della regione Lombardia, ecco un altro magico posto da visitare vicino a Roma.

