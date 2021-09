Oramai le vacanze estive sono un ricordo lontano. Per non rimpiangerle troppo però possiamo sfruttare i week end di questo mese, che a livello lavorativo non dovrebbe risultare eccessivamente pesante. Consigliamo quindi di visitare delle altre meravigliose cittadine perché presentano innumerevoli vantaggi. Non sono troppo frequentate, sono spesso a poche ore di macchina dai grandi centri ed, infine, sono un ritrovo di cultura e gastronomia. Ecco, dunque, un consiglio per il fine settimana: questo borgo medievale fra i più belli d’Italia è perfetto per una toccata e fuga a settembre. Vediamo insieme dunque dove si trova e cosa si può visitare nei dintorni.

Stiamo parlando di Subiaco, un Comune vicino a Roma. Ci vuole infatti poco meno di un’ora di macchina per raggiungerlo dalla capitale. Quest’anno questo piccolo centro è stato insignito della “bandiera arancione”, titolo del Touring club dedicato ai borghi dell’entroterra. Questo riconoscimento è infatti gemello della cosiddetta “bandiera blu” che invece è assegnata alle regioni che possono vantare mari puliti e cristallini. Essendo un centro religioso, si possono notare tante architetture sacre. La più importante è il Monastero di San Benedetto, dove l’uomo di fede per la prima volta pronunciò la regola del suo ordine: “ora et labora”, ossia “prega e lavora”. Imperdibile anche il Monastero di Santa Scolastica composto da tre meravigliosi chioschi. Infine, suggeriamo di perdersi nei vicoli del Borgo degli Opifici (o dei Cartai), dove tuttora si tengono dei corsi e dei laboratori su questa tematica.

Cosa vedere negli immediati dintorni

Per chi fosse interessato alle meraviglie naturalistiche del luogo consigliamo di andare sulle sponde del Lago di San Benedetto. Gli sportivi apprezzeranno poi la Valle dell’Aniene e il Parco Regionale dei Monti Simbruini, luoghi in cui è possibile praticare attività all’aperto. Se si volesse allungare la gita o il tempo di permanenza si può sempre fare un salto alla vicina Tivoli. Qui infatti troneggia la meravigliosa Villa di Adriano, annoverata fra i patrimoni UNESCO. Questa maestosa residenza imperiale occupa infatti ben 120 ettari. Al suo interno sono presenti dei complessi termali, i resti di un teatro all’aperto, delle piscine acquatiche e un tempio dedicato al culto delle divinità zoomorfe egiziane.

