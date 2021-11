L’Italia è una delle nazioni più interessanti perché vanta un vasto patrimonio artistico e culturale. Quest’ultimo, unito alla bellezza paesaggistica e naturale, rende la nostra penisola una meta perfetta in tutte le stagioni dell’anno. Vediamo dunque cosa dovremmo assolutamente visitare in questo periodo. Questa regione poco frequentata è la migliore da esplorare fra novembre e dicembre per arte e storia. Scopriamo insieme di quale si tratta.

Stiamo parlando della Lombardia, eletta la migliore meta da visitare in inverno. Ad affermarlo è la prestigiosa rivista statunitense The National Geographic Magazine, esperta appunto per le sue conoscenze geografiche. Generalmente molti pensano che in questa area ci sia solo Milano, la grande metropoli dei consumi, di nebbia e ritmi frenetici. Invece ci sono veramente tante perle nascoste da visitare che a volte passano in secondo piano rispetto ai borghi ospitati da regioni più famose. Vediamo dunque insieme quali sono le meraviglie naturalistiche e architettoniche che si possono ammirare in questa regione.

Una piccola lista di luoghi assolutamente da vedere

Milano sicuramente vale una visita. La sua atmosfera frizzante e sempre in movimento può infatti incantare molti, soprattutto i più giovani, ma non viene considerata una città d’arte. Se si volesse vedere una di queste consigliamo di spostarci a Mantova, antica sede della famiglia Gonzaga. Questo piccolo gioiello lacustre è una meta perfetta per chi vuole conciliare buon cibo e ammirare le architetture e i palazzi lasciati in eredità da una delle famiglie più potenti della zona.

Ad appena 40 minuti da qui c’è un’altra piccola chicca. Infatti questo borgo estremamente geometrico per il Touring Club è uno dei più belli d’Italia e visitarlo è come fare un tuffo negli anni del Rinascimento. A chi invece volesse dedicarsi allo sport suggeriamo di recarsi in una delle tante località sciistiche presenti come Ponte di Legno e Passo Tonale.

Gli amanti del trekking non devono perdere ugualmente il sentiero delle Orobie. I più pantofolai invece non disdegneranno una gita alle terme. Si possono infatti visitare gli stabilimenti di San Pellegrino e di Sirmione, rispettivamente situate a Bergamo e in provincia di Brescia. Se invece si desiderasse godere dell’acqua calda e della vista della neve il luogo ideale è Bormio. Qui infatti godersi una giornata di completo relax a costo zero è possibile grazie a questo semplice consiglio.

