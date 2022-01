È in continuo aggiornamento la pagina dedicata agli annunci di lavoro di Poste Italiane. Pochi giorni fa abbiamo riportato ai nostri lettori la disponibilità di nuove offerte di lavoro dal Gruppo per il ruolo di Data Scientist. Il numero di annunci è tuttavia cresciuto da allora, così come la varietà di ruoli disponibili. Non più posti di lavoro rivolti solo a laureati e professionisti specializzati, ma anche a diplomati senza esperienza pregressa. Vediamo di seguito le mansioni previste per ognuno degli incarichi, i requisiti necessari per accedere e come inviare domanda in un clic.

Scadono domani le richiestissime posizioni aperte in Poste Italiane accessibili sia con diploma che laurea

Le nuove offerte di lavoro in Poste Italiane riguardano le sedi situate in più zone d’Italia. Da Nord a Sud, le opportunità sono piuttosto interessanti e rivolte a candidati di ogni tipo. Sebbene non lo riporteremo in questo articolo, l’annuncio per Data Scientist è tutt’ora aperto.

In tutto sono 4 le posizioni aperte, ognuna di queste per un ruolo differente. La più interessante per i pochi requisiti richiesti è il Portalettere. Per questa opportunità non sono richieste conoscenze specialistiche, né tantomeno è essenziale aver lavorato nello stesso ruolo in passato. Il candidato ideale possiede un diploma di scuola media superiore e una patente di guida valida all’utilizzo del motomezzo aziendale. Le selezioni prevedono un primo test attitudinale, passato il quale il candidato dovrà tenere un colloquio ed una prova di idoneità alla guida. Quest’ultima consisterà in un test di guida su motomezzo 125 cc a pieno carico.

Non è indicata con precisione la sede di lavoro finale. Tuttavia, nell’annuncio viene specificato che per lavorare nella provincia di Bolzano è necessario avere il patentino del bilinguismo.

Come inviare domanda in un clic

Scadono domani le richiestissime posizioni aperte in Poste Italiane accessibili sia con diploma che laurea. Precisiamo che la scadenza per il 23 gennaio è fissata solo per l’annuncio di Portalettere. Le altre 3 opportunità, ossia Data Scientist, Tirocinio Professionale Forense e Figure di Front End, terminano in date differenti. Per scoprirle visitiamo la pagina dedicata agli annunci del Gruppo. Cliccando su ognuna di queste ne potremo visualizzare i dettagli relativi ed avere la possibilità di candidarci in via telematica, attraverso il tasto Invia candidatura ora.

