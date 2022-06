Secondo alcune stime sono 400mila i morti dal 1999 al 2017 in America per colpa di queste pillole. Non solo morti, ma anche un numero indefinito di dipendenza dall’oppioide. Ma facciamo un passo indietro.

Questa è una serie TV tratta da un libro bestseller di Beth Macy. Libro, e poi serie TV, che ha riportato alla luce un fatto realmente accaduto. Una pagina di storia americana che forse in molti non conoscevano.

È una serie TV che segue molto il trend del momento, che è quello degli scandali americani. Le piattaforme di streaming ne sono piene. Basta pensare a Inventing Anna su Netflix oppure The Dropout su Disney+ con l’attrice Amanda Seyfried. Tutte storie vere e realmente accadute. A queste pellicole se ne aggiunge un’altra, una storia vera che ha distrutto la vita di molte persone.

Questa serie TV è uscita negli USA sulla piattaforma Hulu, mentre in Italia è arrivata su Disney+ nella sezione Star Originals. Intitolata Dopesick – Dichiarazione di dipendenza è un interessante spaccato su una storia tutta americana che, però, sta portando via moltissime vite. Una storia silenziosa che ferisce.

La casa farmaceutica mente sulle proprie pillole e crea una strage, ecco la serie TV da vedere

Vediamo allora la trama della serie TV. Questa racconta dei fatti reali che sono successi tra gli anni ‘90 fino ai primi 2000. Tramite flashback o flashforward viene raccontata la storia.

Tutto inizia dalle miniere della Virginia e dal medico della città. Fino al processo portato avanti dalla Procura Federale dello Stato di Washington e del Connecticut contro la Purdue Pharma per le svariate illegalità occorse durante lo sviluppo, il test e commercializzazione del farmaco denominato OxyContin.

Un farmaco che aveva come scopo quello di alleviare il dolore. Per questo motivo erano stati scelti gli Stati Uniti del Sud. Una pillola che allevia il dolore e con la quale “meno dell’1% delle persone che la prendono diventano dipendenti”. Dichiarazione che i venditori usavano per convincere i medici a darla ai pazienti. Frase purtroppo non vera.

Nella serie, quindi, si racconta la crescita di questa dipendenza dall’oppioide portata avanti dalla casa farmaceutica con segreti e false notizie. Una pellicola che esamina come una sola compagnia abbia innescato la peggiore crisi farmaceutica della storia americana. Un male portato avanti da chi dice di professare il bene.

Una serie quindi cruda, che alterna momenti di vita in miniera a quelli negli uffici della DEA e nelle aule del tribunale. E così la casa farmaceutica mente sulle proprie pillole e crea uno dei più grandi disastri farmaceutici.

