Molti non sanno cosa indossare quando le temperature non sono abbastanza calde per la T shirt o sono eccessive per un maglioncino leggero. La risposta è quasi sempre la camicia, un capo indubbiamente utilissimo nell’armadio, semplicemente perché perfetto per la mezza stagione.

La camicia riesce a salvare davvero molti look e non è un caso che sia tra gli indumenti più apprezzati del guardaroba delle stagioni calde. Un modello in particolare, tuttavia, sembra riuscirà a rubare il cuore di moltissime donne nei prossimi mesi.

In realtà, si tratta di un capo molto indossato dagli uomini, ma che inizia a essere la scelta di tantissime donne per vestire outfit vincenti. Pare pure che basterebbe quest’unico capo per costruire look perfetti tanto per la vita di tutti i giorni che per outfit tipici da spiaggia.

Una moda che non passa inosservata

La camicia di tendenza della stagione è quella a righe bianche e blu e possiamo usarla per realizzare outfit pazzeschi. Prima di capire quali sono i modelli su cui puntare proposti dai vari Brand a prezzi accessibili, capiamo cosa la porta al successo.

La fantasia a righe è veramente molto versatile, specie se si tratta di sottili strisce verticali, che allungherebbero pure la figura. Moltissime avevano apprezzato i 5 modelli protagonisti dello scorso anno, ma quella a strisce bianche e blu o bianche e azzurre sembra fare di più.

Si tratta, infatti, di un capo senza tempo, perfetto per look vacanzieri con solo sotto il costume o per qualcosa di più elegante. Il consiglio è di abbinarla a pantaloni bianchi o ai classici jeans, ma possiamo anche indossarla con l’amatissimo pantalone beige.

La camicia di tendenza della stagione è questo modello bianco e blu da abbinare ai pantaloni o indossare sul costume

Si tratta della sorella della camicia Oxford, un classico senza tempo con cui possiamo realizzare almeno 8 outfit diversi.

Ma se la camicia azzurro Oxford è più indicata per contesti formali, quella a strisce bianche e azzurre è perfetta per il tempo libero.

Il Brand Mango, ad esempio, la propone oversize in cotone in stile patchwork, al prezzo di 29,99 euro. Esiste, allo stesso prezzo, la versione crop, ovvero tagliata in vita.

Se vogliamo indossarla come se fosse un copricostume per le feste in spiaggia o durante il tramonto, il consiglio è di sceglierla a maniche lunghe. Un esempio è quella proposta da Zalando al prezzo di 29,99 euro, da tenere sbottonata e con le maniche arrotolate.

