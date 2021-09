Le appassionate cacciatrici di moda non potranno ignorare queste tendenze che spopoleranno per l’intero autunno. Stiamo parlando di 5 modelli di camicia che quasi tutti i Brand propongono per i prossimi mesi a prezzi talvolta incredibili.

Questa selezione di capi rappresenta il jolly da avere in armadio per ogni occasione, formale e non. Ecco perché queste 5 camicie sono l’eccezionale must della stagione che è impossibile perdersi. Vediamo quali sono alcuni dei Brand che li propongono a prezzi bassi e accessibili a chiunque.

Avevamo già dimostrato che è incredibile quanti outfit si possono realizzare con questa sola camicia che tutte dovrebbero avere. Insieme a questa, le successive 5 camicie faranno realmente la differenza in tantissimi outfit.

Quali materiali e colori preferire per il prossimo autunno

Tutti questi tessuti e colorazioni consentono di avere l’outfit giusto per contesti più formali, come il lavoro, e altri meno, come un aperitivo con gli amici. Le fantasie geometriche fanno sicuramente la parte del leone per il prossimo autunno.

Saper scegliere la fantasia giusta aiuta non solo a valorizzare il proprio corpo, ma talvolta è utile anche per perdere visivamente qualche chilo di troppo. Tra rettangoli, quadrati e pois la scelta è davvero vastissima. Tra le alternative migliori, sicuramente quelle proposte da Zara a circa una trentina di euro.

Il secondo trend è la camicia in raso da acquistare rigorosamente in almeno due tinte: petrolio e senape. Questi colori sono la vera bandiera dell’autunno ed è possibile acquistare camicie come queste a circa una ventina di euro su Bonprix o YOOX.

Come non citare la camicia a righe bianca e azzurra, perfetta tanto per il lavoro quanto per un’uscita pomeridiana? Bershka ne ha un modello che costa meno di 20 euro.

Un’altra possibilità è la camicia bohemien, che il marchio SHEIN propone al prezzo di 27 euro e dallo stile assicurato. Infatti, questo sorprendente stile del momento mescola i colori e i tessuti del passato ad abiti freschi e sbarazzini.

Ultima scelta è la camicia con fiocco, da allacciare appena sotto il viso per acquisire subito uno stile sofisticato e davvero chic. Una delle più convenienti proposte è marchiata Mango e costa soli 29.99 euro in entrambe le colorazioni nera e bianca. La manica è a ¾ e, quindi, perfetta per questa stagione dal clima abbastanza mite.