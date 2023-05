La borsa più desiderata dell’estate 2023, da portare con shorts e mini dress o come fa Brigitte Bardot

Sfoggiare al mare un look d’effetto è ideale per farsi notare. In questo 2023, eleganza e stile si riuniscono in un solo accessorio, capiente e alla moda. Si tratta della borsa per eccellenza dell’estate, e non solo, che stupirà per la sua ergonomia. Ecco il modello che tutte vogliono e che anche Brigitte Bardot vantava al suo fianco.

Le nuove tendenze in fatto di moda sono svariate a vanno dagli abiti agli accessori. Vestiti crochet, sandali flat e costumi asimmetrici domineranno la scena per i prossimi mesi. Ma c’è un altro accessorio che terrà loro compagnia e che, probabilmente, diventerà il miglior alleato di ogni donna. Si tratta della borsa, ma non una qualunque. È un modello che ritorna ogni volta e che permette di portare al mare o in città tutto il necessario. Con la sua leggerezza e praticità e i tratti inconfondibili, sarà la scelta che non potremo evitare di compiere.

La moda di Jane Birkin e B.B.

Nasce attorno agli anni ’50, come accessorio per la spesa o il trasporto di merci. Tuttavia, è a partire dai Sessanta che ottiene la sua fama di oggetto trendy, grazie alle celebrità del tempo. Parliamo della borsa di rafia, che ha iniziato a spopolare grazie a Jane Birkin. La cantante d’oltralpe amava portare il suo comodo cestino di vimini con un outfit decisamente casual. Jeans e maglietta bianca la facevano sentire libera e non nascondevano le sue forme. Un look che presto diventò sinonimo di stile e fascino e si trasmise negli anni a venire.

Ecco la borsa più desiderata dell’estate 2023. Anche Brigitte Bardot l’amava e non riusciva a lasciarla nell’armadio. La sfoggiava al braccio abbinata a pantaloni capri o shorts aderenti. Più in su, una camicetta con nodo alla vita, oppure un bell’abito Vichy.

Ecco la borsa più desiderata dell’estate 2023 che sta bene con tutto

I modi in cui si abbina la borsa di rafia sono tantissimi e originali. Se vuoi sentirti libera e far respirare il corpo, puoi accostarle il classico costume da bagno. Sopra, osa con una camicia di lino oversize, al posto del solito pareo. Termina il look con un paio di occhiali da sole abbondanti e cappello di paglia. Ecco la moda mare che ti conquisterà in un baleno!

Se volessi catturare gli sguardi in città, invece, non esitare a mettere in mostra un delizioso outfit boho. Abbina la tua borsa rotonda a tracolla agli shorts in denim e un top macramè con frange. Dei sandali bassi in cuoio ti daranno l’ulteriore certezza di essere alla moda in ogni momento. In alternativa, potresti provare un maxi abito con stampe tropicali che ti dia un tocco urbano. Impugna la tua borsa speciale e preparati a far strage di cuori per le vie del centro