Per una casa elegante e bella da fare invidia compriamo questa pianta tropicale di cui tutti stanno parlando

Le piante sono perfette per abbellire la casa e, in alcuni casi, per darle un tocco tropicale e selvaggio. Spesso non si tratta di piante difficili da gestire, sarà sufficiente qualche accorgimento.

Durante gli anni passati molte persone si sono imbattute nel meraviglioso mondo delle piante, dall’orto a quelle decorative. Trascorso il periodo d’emergenza, poi, tanti sono tornati alle loro normali occupazioni dimenticandosene, mentre per altri continuano ad essere un must. Le piante, infatti, possono essere utili per abbellire la casa ma anche per risparmiare denaro.

In questo caso si tratta degli ortaggi coltivati in piena terra o sul balcone che, a seconda della stagione, ci doneranno tantissime verdure. Per chi predilige le piante d’appartamento, invece, una delle più apprezzate e viste sui social network è la monstera deliciosa, con le sue foglie molto scenografiche. Piante che, se curate con attenzione, sanno regalare tantissime soddisfazioni a chi le apprezza. Oggi si cercherà di capire come curare una monstera mantenendola sempre sana e rigogliosa.

Per una casa elegante e bella da fare invidia possiamo acquistare questa bellissima pianta tropicale

La monstera è una pianta tropicale che ama particolarmente le zone umide e, di conseguenza, alti livelli di umidità. Si potrà tranquillamente coltivare in casa e, in effetti, è anche una delle piante più semplici da coltivare. Per quanto riguarda il terriccio sarà bene sceglierlo leggermente sabbioso e ricco di sostanza organica. La posizione ideale in casa è una stanza luminosa ma sempre lontana dai raggi diretti del sole, che potrebbero facilmente rovinarne le grandi foglie. La luminosità è elemento imprescindibile per garantire una crescita rigogliosa alla monstera. Infatti, nel caso di ambienti bui crescerà in maniera stentata.

Lo stesso effetto sarà prodotto da temperature eccessivamente basse, sotto i 10 gradi comincerà a patire. Sempre sulla posizione, si consiglia di sistemarla vicino ad una finestra ma protetta da una tenda che la separerà dai raggi diretti del sole. Durante il periodo estivo attenzione ai condizionatori e alle correnti di aria fredda che potrebbero rovinare la monstera. Nebulizzare frequentemente le foglie e procedere con annaffiature regolari una volta alla settimana. Si consiglia di controllare il terriccio prima di procedere con l’annaffiatura, se secco via libera. Infatti, la monstera anche se, da un lato, ama l’umidità, non apprezza particolarmente un terreno fradicio che potrebbe farne marcire le radici.

Durante la primavera si potrà procedere ad un rinvaso che dovrà avvenire facendo molta attenzione alle radici, sono delicate e si danneggiano facilmente. Molto importante anche occuparsi della pulizia delle foglie, che dovrà avvenire utilizzando un panno imbevuto di acqua e di latte. In questo modo si rimuoverà la polvere in eccesso e la monstera non soffrirà.

Do la possiamo comprare

Per l’acquisto di una monstera si consiglia di recarsi in un negozio specializzato. In alternativa ci si potrà affidare al web e alle centinaia di siti di vendita. Su Amazon si potrà acquistare un esemplare di monstera deliciosa a 35 euro, ma non solo qui. Sarà sufficiente fare un giro sui diversi siti per rendersi conto che ci sarà davvero l’imbarazzo della scelta. Quindi, per una casa elegante e bella da fare invidia acquistiamo questa pianta che molti amano.