Come nasconderemo la pancia o le smagliature in spiaggia? Questa la moda 2023 che spopolerà al mare

Tante persone vivono male il rapporto con il loro corpo e con alcune imperfezioni che sono normali segni dell’età. Tanto da porsi problemi su cosa vestire per non accentuare quelli che vedono come dei difetti. In particolare, ora che si avvicina la partenza per il mare, il problema potrebbe essere legato alla prova costume. Per fortuna, ecco la tendenza spiaggia del 2023 che ci aiuta.

Maggio è già iniziato da una settimana e qualcuno sta già guardando con preoccupazione alla classica prova costume. Che non è così in là nel tempo, soprattutto se, a giugno, inizieremo a partire per i lidi. Saliamo sulla bilancia e quei chili di troppo suonano come una condanna dalla quale sembra non esserci possibilità di soluzione.

Pensiamo già a quando andremo in spiaggia e dovremo indossare il bikini. Che, evidentemente, non celerà quelli che, ai nostri occhi, possono sembrare degli inestetismi. In realtà, è tutto frutto del modo con il quale viviamo il nostro corpo. Però, è comprensibile che ci sia qualcuno che si senta a disagio e che quindi voglia trovare delle soluzioni.

Ci sono degli outfit che aiutano a sembrare più magri, anche se in spiaggia potrebbe essere più dura

Ecco perché, ad esempio, in questo periodo si vedono tante persone camminare per strada. La scienza, infatti, ha stabilito che non serve fare 10.000 passi al giorno per dimagrire, purché si esca a quest’ora precisa.

O cercano di imitare delle star come Michelle Hunziker che a 46 anni ha una forma straordinaria. Però, non tutti vengono premiati con risultati soddisfacenti e guardano con più di una apprensione la fatidica prova costume. Come nasconderemo la pancia o le smagliature in spiaggia?

Tranquilli, perché grazie a questi costumi che faranno tendenza nell’estate 2023, non dovremo preoccuparci più

Domanda legittima, ma possiamo anche tranquillizzarci. E non solo ripensando alle soluzioni adottate, negli ultimi anni, per rispondere alla domanda su quale costume indossare per chi ha la pancia. C’è chi, ad esempio, ha acquistato la culotte a vita alta.

In alternativa, usare dei costumi con lavorazioni sui fianchi, così da far apparire la nostra figura più snella. C’è anche chi ha cercato di distrarre l’attenzione dalla pancetta, con reggiseni monospalla, applicandoci un fiore. Insomma, in guerra, in amore, ma anche in spiaggia, tutto è permesso.

Come nasconderemo la pancia o le smagliature in spiaggia? Ecco cosa prevede la moda 2023 in tema di costumi

Ci farà piacere sapere che per questa estate 2023 potrebbero tornare di moda dei costumi che sembrano fatti apposta per chi ha smagliature o pancia. E si tratta del tankini. Per chi non lo sapesse sta ad indicare un capo a metà tra un costume intero e un bikini. Infatti, deriva dall’unione dei termini “tank top” (canotta) e bikini. In pratica è un beachwear composto da una canotta, realizzata con materiale da costume unita a uno slip o calzoncino.

La scelta perfetta proprio per nascondere le smagliature della pancia e anche qualche etto di troppo. Su Amazon, ad esempio, ne trovate una vasta gamma a prezzi che si aggirano, in media, sui 25 euro. Con il pareo, poi, si completa l’outfit e si è pronti per un aperitivo in riva al mare.