Fresco e sempre alla moda, scoppia la mania jeans: ecco i look denim più amati da Gigi Hadid

Nuovo must have della stagione, il denim non tramonta mai. Vuoi essere cool come Gigi? Recupera dall’armadio la tua collezione di jeans e indossala così!

È tempo di cambio di stagione, anche se queste temperature incerte sono sempre una scommessa. Hai tirato fuori canotte e magliettine più leggere, ma non è ancora il momento dei capi in lino. E allora come vestirsi per stare comode senza rinunciare allo stile? La risposta ce la dà la bella Gigi Hadid, grande appassionata di denim che sa sempre essere impeccabile. Vediamo come copiarla per creare look semplici ma anche ricercati!

Fresco e sempre alla moda, scoppia la mania jeans perfetto per la mezza stagione

La tela denim nasce come tessuto da lavoro ma è ormai diventato un must di ogni guardaroba. Non c’è da meravigliarsi, il jeans è comodo, versatile e si possono creare tanti modelli diversi. È il mix ideale tra lusso e stile casual, infatti sono tante le maison più famose che lo includono nelle lore collezioni. Alcuni jeans possono costare anche più di 500 €, soprattutto se ricamati o impreziositi da decori. Ma non ci serve spendere così tanto per creare look comodi e alla moda. La stupenda modella Gigi Hadid lo sa bene e infatti non rinuncia mai ad un capo di jeans per i suoi look. Sul red carpet e sulle passerelle indosserà anche abiti meravigliosi ed eleganti, ma per le uscite preferisce il denim.

Casual ed elegante, ecco come creare strepitosi outifit total denim

Vuoi andare a prendere un gelato con questo caldo scoppiato all’improvviso? Abbina dei pantaloni a ¾ sfrangiati, una canotta e una giacca di jeans misto lino. Devi scappare a fare aperitivo con gli amici e non vuoi esagerare? Jeans momfit, stivale texano che è appena ritornato di moda che è perfetto per la primavera. Poi metti una blusa leggera e satinata e invece della giacca abbina una camicia a righe taglio maschile. Per finire, un look più elegante che non ti aspetteresti mai con la gonna lunga in jeans. Abbinaci una camicetta crop e delle splendide decolleté o slingback con la punta sottile.

Insomma, fresco e sempre alla moda, scoppia la mania jeans anche per il 2023! Visto che la sera continua a fare freschetto perché non utilizzare una bella giacca di jeans? Se sei un tipo più classico scegline una standard, altrimenti osa con quelle ricamate per stupire tutti!