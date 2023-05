Questa è una settimana molto importante per i mercati azionari internazionali: si deciderà probabilmente quello che potrebbe accadere fino alla scadenza del nostro prossimo setup annuale del 4 agosto. Ci sono molti fattori a favore del rialzo, ma i prezzi continuano a rimanere in laterale. Cosa attendere da ora in poi, e come regolarsi? L’indecisione regna sovrana sui mercati azionari: che strada prenderanno?

I grafici e la loro tendenza di lungo termine

Abbiamo più volte riportato su queste pagine che, in base ai nostri studi e calcoli di probabilità, a livello decennale il minimo potrebbe essere alle spalle, così a livello annuale. Nel breve però le resistenze grafiche che sono state toccate nel mese di marzo, continuano a frenare il rialzo. Come mai? Eppure, sia le trimestrali in corso, che i dati “espressi dalla attuale congiuntura economica” sembrano proiettare un cielo sereno all’orizzonte. Come al solito i prezzi e la loro tendenza hanno sempre ragione, e quello che al momento possiamo notare è questo:

la tendenza di lungo è rialzista fino a quando reggeranno i minimi segnati nel mese di aprile e poi marzo; e questo lascia presupporre che i movimenti di breve presto potrebbero “sfociare” al rialzo.

Andiamo a monitorare i livelli di prezzo di brevissimo.

Alle ore 16:30 della giornata di contrattazione del 9 maggio abbiamo letto i seguenti prezzi:

Dax Future

15.978

Eurostoxx Future

4.300

Ftse Mib Future

27.085

S&P500

4.125,71.

L’indecisione regna sovrana sui mercati azionari: che strada prenderanno?

Ecco cosa manterrà i prezzi in tendenza positiva fino a domani.

Chiusure giornaliere superiori a:

Dax Future

15.628

Eurostoxx Future

4.229

Ftse Mib Future

26.295

S&P500

4.049.

I grafici non cambiano, e quindi la nostra view rimane inalterata. C’è solo da attendere. In contesti similari, appena i grafici si asciugheranno, ovvero le candele giornaliere saranno più piccole della media, la direzionalità verrà avviata da un’esplosione di momentum. Per il momento, la direzione per cui propendiamo è quella al rialzo fino al 4 agosto. Siamo vicino a chiarezza, e la fase laterale in corso da inizio aprile dovrebbe essere agli sgoccioli. Allacciamo le cinture: in qualsiasi verso si andrà (rialzo o ribasso), potrebbe essere molto forte!

