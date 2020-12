Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Addobbare l’albero di Natale e la propria casa in clima festivo ha i suoi svantaggi. Infatti non abbiamo fatto bene i conti perché, aumentano i consumi di energia elettrica e la bolletta si gonfia come un panettone.

Almeno per quest’anno meglio chiudere un occhio. Il Natale è già sottotono per colpa del coronavirus. Molti italiani per respirare un’aria piacevole hanno esagerato con gli addobbi. Mettere più lucine di Natale rende l’atmosfera magica ma nella prima bolletta post natalizia la sorpresa economica non tarderà ad arrivare.

Atmosfera natalizia

Infatti le lucine per oltre 30 giorni illuminano le nostre case in modo intermittente e ininterrotto. Ma non bisogna dare la colpa soltanto a loro perché gli aumenti dei consumi tra dicembre e gennaio sono dovuti anche ad altro.

Gli Esperti di ProiezionidiBorsa hanno letto uno studio fatto dalla start up NeN, che ha messo sotto osservazione vari consumi del periodo natalizio.

I costi

Ascoltare su un device musica per 12 ore in modo ininterrotto porta al consumo di 1.680 W, equivalenti a circa 0,30 euro. Un presepe di 4 metri quadrati, con cascata d’acqua alimentata a corrente elettrica e cometa luminosa, costa circa 1,62 euro con un consumo di 9.000 W. Se il presepe diventa più particolare, con statuine in movimento, il costo inizia a lievitare di molto. Si arriva ad una cifra di 1,62 euro con 9.000 W al giorno.

Attenzione alle vecchie luci

Le lucine a led, suddivise in due serie, funzionanti per 10 ore al giorno consumano 600W per 0,11 euro. Per chi ha ancora le vecchie lucine, il salasso è ben servito. Infatti questo prodotto aumenta i consumi di circa 7 volte.

Restare davanti al televisore a led per 5 ore di seguito equivale a un consumo di 600 W e 0,11 euro.

Per non parlare poi dei costi da sopportare per la preparazione dei pranzi oppure delle cene. Qui la start up NeN fa una media comprendendo davvero tutto: costa in bolletta almeno 6,48 euro a pranzo oppure a cena con consumi di 36.000 W. Ecco perché la bolletta si gonfia come un panettone.