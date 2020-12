Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Molti italiani non hanno mai ascoltato la musica tramite il telefono cellulare. Invece altri lo stanno facendo ancora ma hanno i giorni contati. Purtroppo lo smartphone non avrà più questa funzionalità dal 2021. Infatti da gennaio il telefono cellulare non integrerà più il chip che permette di ascoltare la radio sulla banda Fm.

La decisione del Governo risale a tre anni fa

Il Governo nel 2017 ha imposto questa limitazione e la Legge entrerà in vigore con il prossimo anno. Perciò dal primo gennaio, ascoltare musica con lo smartphone non sarà possibile. Inutile affannarsi a cercare un’app per aggirare la limitazione prevista nel Decreto Sblocca Cantieri.

Gli italiani che ascoltano musica dalla radio incorporata allo smartphone avranno una brutta sorpresa dal nuovo anno.

Tuttavia, nulla è perduto, perchè la tecnologia ha fatto progressi. A pensare bene, ormai tutte le emittenti radiofoniche hanno un proprio canale dedicato all’ascolto in streaming. Questa soluzione è fattibile sia dalle specifiche app delle radio che attraverso Internet.

L’utente ha un solo svantaggio: la ricezione della radio in streaming comporta il consumo di gigabyte. Un problema superabile perchè ormai i gestori telefonici applicano contratti con tanti gigabyte.

Cosa succederà nel 2021

Intanto le aziende costruttrici di smartphone hanno iniziato ad adeguarsi. Infatti il divieto si riferisce a tutti gli smartphone che saranno venduti a partire dal primo gennaio 2021. Questa normativa vale anche per quelli che sono stati già consegnati ai rivenditori e non ancora venduti.

La Samsung ha subito obbedito al nuovo dettato normativo. I coreani hanno detto di spegnere la radio Fm sui propri smartphone in occasione di un imminente aggiornamento software.

Conviene non aggiornare il software?

Parallelamente, i dispositivi saranno disabilitati definitivamente della funzione per ascoltare la radio in Fm. Per questo gli utenti che vogliono continuare a sentire la radio tramite cellulare devono evitare di aggiornare il software dello smartphone.

Per chi, invece, non ha intenzione di continuare ad ascoltare la radio da smartphone, il consiglio, invece, è di aggiornare il software. Infatti in caso contrario, si perdono le migliorie tecnologiche e si rischia l’esposizione a potenziali attacchi hacker. Ormai il dato è tratto, lo smartphone non avrà più questa funzionalità dal 2021 che ha permesso l’ascolto di musica sul telefonino per tanti anni.