Gli italiani mangiano cioccolata 365 giorni all’anno. Con le festività natalizie, questo alimento domina la tavola perché contenuto in dolci come panettoni, torroni e mustaccioli. Rinunciare al cioccolato è impossibile. Inoltre il rischio è anche quello di sporcarsi facilmente. Gli Esperti di ProiezionidiBorsa, però, danno un bella notizia: si può non aver paura della macchia di cioccolata perché va via facilmente.

In effetti, i metodi naturali per togliere queste fastidiose macchie sono davvero tanti. Con questo articolo vogliamo dare le indicazioni più semplici e a portata di mano per tutti. Non c’è bisogno di tanto sforzo, ma di tanta pazienza. Purtroppo togliere una macchia di cioccolato varia dal tipo di capo e anche dal tempo intercorso dall’episodio.

Come togliere una macchia di cioccolata fresca

Partiamo proprio da come togliere una macchia di cioccolata fresca. In questo caso usare borotalco oppure farina facendo in modo di far penetrare il prodotto in fondo. Perciò bisogna premere sulla macchia. A questo punto prendere un panno asciutto per togliere tutto e successivamente lavare il capo in lavatrice.

Anche il ghiaccio può tornare utile per togliere una macchia fresca. Prendere un panno pulito e metterlo sotto al tessuto da trattare. La macchia va trattata con un cubetto di ghiaccio, occorre poi strofinare con forza per far scomparire tutto e poi lavare.

Come fare con quella secca

Diverso, invece, il discorso per la cioccolata secca. In questo caso prendere acqua, alcol denaturato e succo di limone per togliere la macchia secca. Spesso, infatti, ci rendiamo conto di aver macchiato un capo dopo diverso tempo e intanto la cioccolata si è seccata. Però, non bisogna scoraggiarsi perché basta versare acqua sulla macchia, un pochino di alcol denaturato e del succo di limone. Sfregare il tessuto e sciacquare.

Nel caso in cui non si abbiano questi prodotti in casa, possiamo usare acqua, sale e detersivo per i piatti. Immergere il capo prima in acqua e sale per 5 minuti e poi strofinare e risciacquare. A questo punto prendere il detersivo dei piatti e versarlo sulla cioccolata secca, strofinando fino a completa scomparsa di quella macchia. Come abbiamo visto, bisogna non aver paura della macchia di cioccolata perché va via facilmente.