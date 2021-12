C’era una volta una storiella che assomiglia a una barzelletta ma potrebbe essere realmente la domanda di uno dei nostri figli: “Mamma ma per cosa sta la C di vitamina C?”. Troppo piccolo il bambino per capire certe cose, ma abbastanza furbetto, la mamma risponde che la C stava per combattere. E in effetti, sappiamo tutti i potenziali benefici di questa vitamina nella prevenzione e nel contrasto del raffreddore e dei piccoli sintomi influenzali. Le nostre nonne ci caricavano di arance e mandarini. Oggi anche i kiwi rappresentano per la scienza una bella barriera difensiva. La beviamo tutti perché previene il raffreddore ma pochissimi sanno che questa bevanda aiuterebbe anche il cervello. Vediamo cosa dice un recente studio americano.

Ancora una volta il merito è di un antiossidante

La medicina sta analizzando un antiossidante presente negli agrumi che potenzialmente potrebbe dare una mano al cuore e al cervello. Si chiama esperetina e le sue virtù sono meglio elencate nello studio che alleghiamo. Secondo una ricerca americana di mercato, poi sfociata in analisi medica, risulterebbe che: chi beve tutte le mattine una spremuta di agrumi al naturale, senza aggiunte di zucchero, sarebbe in grado di difendersi meglio dalle infiammazioni e dallo stress ossidativo.

In sostanza, una spremuta di arance, sempre a patto di non soffrire di gastrite, sarebbe un valido aiuto per mantenerci più giovani e attivi.

Il succo d’arancia puro sarebbe risultato il migliore e più benefico in questa ricerca che ha analizzato 100 diversi succhi in commercio. E vedendo i film americani, nei supermercati in effetti ci sono intere corsie di succhi. Se volessimo abbinare un altro alimento salutare al succo d’arancia, ecco i cereali. Poveri di zuccheri e ricchissimi di minerali, fibre e vitamine, i cereali sarebbero l’idea giusta per una partenza sprint.

Dove è possibile trovare ancora l’esperetina

Togliamo il dubbio eventualmente nato ai nostri Lettori, anticipandoli con la riposta. Possiamo trovare questo antiossidante benefico anche nei peperoni e negli immancabili cavolfiori. E in tutta la famiglia delle crocifere. E a proposito di alimenti salutari, ecco una miniera di antiossidanti e minerali in questo ortaggio che abbasserebbe efficacemente il colesterolo depurando l’organismo.

Approfondimento

