Chi ha detto che per conquistare amici e parenti con un solo piatto favoloso bisogna essere dei professionisti?

Cucinare è un’arte sublime che accoglie tutti allo stesso modo. Dunque, chiunque può cimentarsi tra i fornelli. Basta solo un po’ di passione e dedizione per realizzare dei piatti davvero goduriosi.

Semplici o più complesse, le ricette della tradizione tricolore non stancano mai di arricchire le nostre tavole.

In occasione delle imminenti festività natalizie, ecco ad esempio degli sfiziosissimi struffoli napoletani.

Per stupire gli ospiti con un’aperitivo veloce e pieno di gusto, ecco anche questi scenografici cocktail di gamberetti.

Infine, perché accontentarsi del semplice baccalà quando possiamo trasformarlo in un piatto strabiliante in pochissimi minuti? Ecco la ricetta più buona del momento.

Dunque, molto spesso basta veramente poco per rendere speciali degli ingredienti semplici.

Difatti, altro che ristorante, ecco l’idea geniale per un contorno goloso ed economico da far invidia ai migliori chef!

Stiamo parlando delle gustosissime patate bavaresi al cartoccio. Un contorno che farà fare un figurone anche se si realizza facilmente.

Di seguito, tutto l’occorrente per 8 persone.

Ingredienti

8 patate di media dimensione;

8 fette di salame napoletano;

1 cipollotto;

sale e pepe q.b.;

panna acida q.b.;

formaggio grattugiato q.b.

Procedimento

Per portare in tavole le patate al cartoccio, lavare le patate senza sbucciarle e poi asciugarle con cura. Successivamente, tagliarle a metà ma stando attenti a non dividere del tutto le due parti. Poi, condire con un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

A questo punto, tagliare dei quadrati di carta alluminio e avvolgere ad una ad una tutte le patate.

A questo punto, prendere una teglia da forno, disporre le patate e farle cuocere per circa 40 minuti alla temperatura di 200 °C.

Intanto, affettare il cipollotto finemente. Una volta cotte, le patate andranno sfornate e aperte (senza eliminare la carta stagnola in modo da preservare il profumo). Farcire ciascuna patata con una fetta di salame e un po’ di formaggio grattugiato.

Per finire insaporire con qualche cucchiaio di panna acida, le fettine di cipolla e una spolverata di pepe. In questo modo, le patate si presenteranno non solo buonissime e profumate ma anche avvolte dallo “scrigno” di carta stagnola.

Una sorpresa golosa che farà felici grandi e piccini in un batter d’occhio. Quindi, altro che ristorante, ecco l’idea geniale per un contorno goloso ed economico da far invidia ai migliori chef! Consigliatissimo per deliziare amici e parenti anche nelle festività natalizie.