La bevanda dal colore rosso che può essere ottima per pressione e colesterolo

Se cerchiamo una bevanda calda, buona e ricca di benefici dobbiamo assolutamente provare questo infuso di un’erba dalle proprietà magiche…

Ci sono diverse bevande che possiamo bere. Alcune possono in qualche modo danneggiare la nostra salute. Basti pensare ad un uso prolungato ed eccessivo delle bevande zuccherate, che possono far alzare i livelli di zuccheri. Stessa cosa vale per le bibite alcoliche, in quanto anche l’alcol fa alzare gli zuccheri.

Ci sono altre bevande però che possono essere tanto benefiche per il nostro organismo. Tra queste c’è il karkadè, una pianta dalla colorazione rossa.

Cos’è il karkadè?

È una pianta che nasce in Paesi caldi e dove piove tanto durante l’estate. Si può consumare sotto forma di infuso. In altri posti è conosciuto come il tè rosso, più comunemente. Oggi è diffuso in tanti posti, anche grazie alle sue proprietà.

Valori nutrizionali del karkadè

100 g di questo alimento apportano 37 kcal. Come possiamo vedere è un valore tanto basso, infatti questo infuso è molto consigliato anche nelle diete perché è ipocalorico. Gli altri valori nutrizionali sono così suddivisi:

7 g di carboidrati;

0,7 g di grassi ;

; 0,4 g di proteine.

Il karkadè è anche ricco di diverse vitamine, come ad esempio la vitamina A e C, e minerali quali ferro, calcio e magnesio. Tra questi tre il ferro è quello più abbondante rispetto agli altri.

La bevanda dal colore rosso può essere ottima per il nostro organismo

Già il fatto che il karkadè presenta tanto ferro è un aspetto molto favorevole. Questo perché potrebbe essere consumato anche per chi ha questo valore basso. Anche per i soggetti che decidono di intraprendere una dieta vegana e non vogliono mangiare la carne, può essere un’ottima alternativa per introdurre questo minerale che si trova maggiormente nella carne e in alcuni legumi.

I benefici

Bere il karkadè potrebbe essere un’ottima scelta in quanto potremmo usufruire di tantissimi benefici. Basti pensare al fatto che questo alimento presenta diversi antiossidanti. Questi ultimi sono importantissimi per la nostra salute, in quanto andrebbero a proteggere l’organismo dai radicali liberi. Così facendo si andrebbe anche a rallentare l’invecchiamento cellulare. Oltre a questo, sarebbe ottimo anche per chi soffre di colesterolo alto, in quanto andrebbe ad abbassare il colesterolo LDL. Ha azione:

antinfluenzale;

antinfiammatoria;

antibatterica;

vitaminizzante;

detossificante;

depurativa.

La presenza di flavonoidi conferisce a questa pianta la colorazione tipica. Gli stessi pigmenti andrebbero a rendere la pianta utile per proteggere i vasi sanguigni. Così facendo, potrebbe contrastare la formazione di capillari fragili, emorroidi e ritenzione idrica. Ha un’azione benefica anche nei confronti della pressione sanguigna. Infatti potrebbe essere un ottimo rimedio contro l’ipertensione.

Come assumere il karkadè

Per quanto riguarda la cucina, il karkadè si può comprare già pronto, possiamo trovarlo al supermercato o in erboristeria. In alternativa potremmo anche preparare noi l’infuso. Basta prendere due cucchiai di fiori essiccati e metterli in acqua calda. Lasciamo riposare per circa 10 minuti in infusione e poi filtrare, o togliere la bustina se lo prendiamo già pronto. Possiamo dire che questa è la bevanda dal colore rosso che potrebbe rivelarsi ottima per la nostra salute.