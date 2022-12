Per Natale potremmo preparare questo dolce tipico calabrese amato da molti

Esistono tantissimi dolci di Natale che possiamo fare per il 24 e 25 dicembre. Questa ricetta che vedremo è molto particolare, adatta per le feste e per accompagnare i momenti dolci della serata.

A Natale si sa che la tavola viene riempita da varie pietanze che passano dal dolce al salato. Soprattutto i dolci sono un must have di questo periodo, in quanto ogni Regione ha anche le sue tradizioni culinarie. Per questo motivo oggi parleremo di alcune ricette che possiamo trovare sparse per l’Italia sui dolci tipici natalizi. Uno molto buono e particolare è un dolce calabrese. La Calabria è ricca di dolci di Natale, ma ne prendiamo uno in particolare che si chiama “pitta mpigliata”.

Ingredienti della pitta mpigliata

La pitta altro non è che un dolce tipico natalizio, fatto con uvetta, frutta secca e tanto altro. Gli ingredienti che ci servono per portare a termine la ricetta sono:

500 g di farina;

4 uova;

0,5 ml di vino bianco o anche grappa;

bianco o anche grappa; 150 g di zucchero;

30 g di strutto ;

; 1 g di sale;

1 cucchiaino di chiodi di garofano ;

; 1 cucchiaino di cannella.

Questi ingredienti ci serviranno per fare la pasta. Per formare il ripieno invece abbiamo bisogno di:

50 g di scorza di mandarino ;

; 150 g di uvetta ;

; 400 g di noci tritate;

tritate; 1 cucchiaio di chiodi di garofano;

1 cucchiaino di cannella ;

; q.b. di zucchero e olio;

100 g di miele.

Servirà altro miele poi da mettere sopra.

Per Natale potremmo preparare questo dolce tipico calabrese con miele e frutta secca

Partiamo subito con il procedimento. In una ciotola mettiamo l’uvetta, le noci tritate, i chiodi di garofano, la cannella e le scorze di mandarino. Aggiungiamo poi anche il miele e amalgamiamo il tutto. Adesso li teniamo da parte e ci dedichiamo alla preparazione della pasta.

Come fare la pitta

In un pentolino uniamo lo strutto insieme al vino. Mettiamo anche i chiodi di garofano, la cannella e mescoliamo. Il composto liquido che si andrà a formare lo versiamo in una ciotola e lo uniamo alla farina. Mettiamo anche uova, sale e zucchero e giriamo il tutto. Iniziamo a impastare con un cucchiaio di legno e successivamente impastiamo con le mani. L’impasto dovrà essere liscio e non appiccicoso.

Ripieno

Prendiamo 1/3 dell’impasto e lo stendiamo con il mattarello. Diamo una forma rotonda di circa 24 cm e la mettiamo nello stampo, infarinato e imburrato. Stendiamo l’altra metà in una sfoglia rettangolare. Questa parte la cospargiamo con un po’ di olio e zucchero. Andiamo a riempirla con il mix che abbiamo creato all’inizio e l’arrotoliamo. Successivamente tagliamo in diverse girelle.

Le trasferiamo sopra la sfoglia rotonda, nella teglia. Inforniamo ad una temperatura di 170 gradi per circa un’ora, coprendo con un foglio di alluminio. Ultimiamo la cottura togliendo il foglio per altri 40 minuti. Spennelliamo con il miele. Possiamo servire una volta che il dolce si sarà raffreddato. Dunque, per Natale potremmo preparare questo dolce tipico calabrese, che potremmo portare anche per un pranzo o cena in famiglia.