Pochi pensano a regali ecosostenibili per Natale ma ecco idee strepitose da non farsi sfuggire

Cosa regala per Natale? La domanda è la più gettonata nel periodo di festa, ma perché non scegliere regali ecosostenibili? Invece di donare le solite cose, magari inutili, ecco qualche idea diversa dal solito e completamente green

La corsa al migliore regalo di Natale è ancora in corso. Tante persone si chiedono: cosa regalare per fare una bella figura? Donare qualcosa è un gesto ammirevole, che esprime affetto, gratitudine, buona guarigione e un augurio particolare. Ma cosa scegliere?

Ci sono occasioni e persone totalmente diverse e occorre sapere che cosa non regalare mai e cosa, invece, è sempre opportuno. Pochi pensano a regali ecosostenibili per Natale, ad esempio, ma questo è un grande errore. Sono utili e sono totalmente green.

Perché rinunciare a questa bella opportunità? Poter scegliere qualcosa di diverso dal solito e poter vedere la sorpresa nella persona che lo riceverà. Di seguito ecco qualche idea da cui poter prendere spunto.

Pochi pensano a regali ecosostenibili per Natale: le idee più belle

È vero che ogni persona ha i suoi gusti e i suoi desideri. Quindi, ognuno può vedere il regalo perfetto in cose totalmente diverse. Pensiamo a chi ama viaggiare e chi preferisce, invece, prelibatezze da gustare in compagnia.

Ad ogni modo, ecco qualche piccola idea molto carina per fare bella figura:

un albero : gli alberi possono essere regalati con una certificazione specifica e un codice unico di registrazione; avere una pianta con il proprio nome è molto suggestivo;

: gli alberi possono essere regalati con una certificazione specifica e un codice unico di registrazione; avere una pianta con il proprio nome è molto suggestivo; set per piante: se non un vero e proprio albero, si può donare tutto l’occorrente per far nascere e per curare una piantina in vaso;

prodotti per il bagno : esistono spugne in cotone e cellulosa biodegradabili, ad esempio;

: esistono spugne in cotone e cellulosa biodegradabili, ad esempio; oggetti riciclabili : ci sono le cannucce in bambù, in acciaio o in vetro bellissime da usare per cocktail in compagnia, ma completamente riutilizzabili;

: ci sono le cannucce in bambù, in acciaio o in vetro bellissime da usare per cocktail in compagnia, ma completamente riutilizzabili; prodotti per la cura personale: esistono migliaia di shampoo, creme, maschere viso e capelli, e chi più ne ha più ne metta, completamente naturali.

Queste sono soltanto alcune indicazioni per trovare un piccolo pensiero adatto a un’amica fissata con la skincare oppure per una zia che ama follemente prendersi cura delle piante e vivere in mezzo alla natura.

Perché scegliere prodotti ecologici?

La scelta ecologica è vincente per diversi motivi. Se consideriamo la cura della pelle, ci sono prodotti naturali molto efficaci ma delicati, senza composti chimici che possono provocare reazioni cutanee, essere troppo aggressivi e nocivi.

Allo stesso modo, anche nella cura della casa, è preferibile usare prodotti naturali oppure detersivi ecologici in modo da non dover respirare sostanze chimiche. Ci sono alcuni ingredienti che smacchiano e igienizzano benissimo. Pensiamo al bicarbonato di sodio o all’acido citrico.

Con prodotti più sani e non inquinanti per l’ambiente si raggiunge, perciò, lo stesso risultato se non addirittura migliore. Dunque, cosa aspettare per compiere scelte più sostenibili?