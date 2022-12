Arriva al cinema il film su una leggenda della musica che farà commuovere milioni di persone

Natale non è solo pranzi, cene e regali. Infatti, è il periodo dell’anno nel quale si va più spesso al cinema. Un po’ per tradizione, un po’ perché i film più attesi escono proprio in coincidenza con le feste. Tra questi, ce n’è uno in particolare che descrive la vita di una delle cantanti più grandi della storia. Una vita spezzata troppo precocemente che ha fatto sognare intere generazioni con la sua voce straordinaria. Andiamo a vedere di chi si tratta

Una vita consumata in 48 anni, che, però, hanno lasciato un segno in molti di noi. Cantante statunitense nata all’inizio degli anni ’60, più precisamente nel 1963, Whitney Houston è stata una delle voci più belle e iconiche della musica. Il suo soprannome “The Voice” ci ricorda un altro monumento di questa arte: Franck Sinatra. Le sue melodie hanno fatto il giro del Mondo, addirittura per riconoscimenti ottenuti è stata premiata dal Guinness dei Primati come l’artista più premiata di tutti i tempi.

Basta tutto questo per costruirci un film? Probabilmente sì, ma con “Whitney – Una voce diventata leggenda” si è voluto andare oltre. Il regista della pellicola, Kasi Lemmons, lo ha fatto grazie all’aiuto di Naomi Ackie, che ha portato in scena la celebre cantante afroamericana.

Non solo, la sceneggiatura è stata curata da Anthony McCarten, autore del medesimo fantastico lavoro in “Bohemian Rhapsody”, il film su Freddie Mercury. Insomma, quasi un marchio di garanzia, che invoglierà moltissime persone a scoprire anche gli angoli oscuri della vita di una tra le più belle voci della storia.

Una leggenda della musica pop, con canzoni indimenticabili come “I wanna dance with somebody” o la travolgente “I will always love you“, che è uno dei singoli più straordinari e celebri dell’intera storia della musica, ci aspetta nelle sale cinematografiche.

Il film racconta l’inizio della carriera della Houston, il suo amore per il gospel da cui tutto nasce e la rapida ascesa verso le più alte vette internazionali. Sperimentando generi diversi, come il rhythm and blues, la dance e la musica pop. Attraverso le sue canzoni, sarà possibile scoprire anche gli stravolgimenti a cui andò incontro nel corso degli anni. Dalla “brava ragazza”, appellativo con cui veniva descritta fino all’inizio degli anni Novanta, al tunnel della droga, imboccato insieme al compagno Bobby Brown. L’uomo che le cambiò la vita, oltre a donarle l’unica figlia.

146 minuti in cui viene condensata una vita intera, con i suoi picchi più assoluti. La sua carriera nel cinema, con la sua splendida interpretazione nel film The Bodyguard, del 1992, accanto a Kevin Costner, con l’iconica scena del bacio finale, sulle note di “I will always love you”. La caduta nel vortice della droga, i rapporti controversi con il padre, fino alla tragica morte. Avvenuta l’11 febbraio del 2012, in una vasca da bagno di un hotel di Beverly Hills, causata da annegamento a seguito di un malore quasi certamente provocato dalla droga.

Per le vacanze di Natale, quindi, arriva al cinema il film su una leggenda senza tempo della musica: Whitney Houston.