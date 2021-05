Grazie alle loro infinite applicazioni, gli smartphone sono ormai parte integrante delle nostre vite.

Possiamo fare di tutto. Ascoltare musica, giocare, lavorare, immortalare e condividere le immagini dei nostri momenti più significativi e tanto altro.

L’utilizzo quotidiano di questi dispositivi, però, compromette i loro stessi componenti, come ad esempio la batteria. Infatti, molti non sanno che la batteria del cellulare si scarica velocemente per colpa di questa insospettabile funzione che stressa tantissimo il sistema.

Distrazioni che possono essere fatali

Nonostante le aziende costruttrici investano tantissimo per migliorarle sempre di più, le batterie rimangono la parte del cellulare più delicata.

Spesso non ci facciamo caso, ma questa tende a rovinarsi e surriscaldarsi proprio perché utilizziamo troppo e male lo smartphone.

Tutte le applicazioni che apriamo durante la giornata, come WhatsApp, Facebook, Instagram e Google sfruttano tantissime risorse. Non solo in termini di memoria o di giga, ma anche in termini di energia.

D’altra parte però, la batteria del cellulare si scarica velocemente per colpa di questa insospettabile funzione che stressa tantissimo il sistema. Vediamo subito di cosa si tratta e come possiamo risolvere il problema.

Quando non c’è campo

Oltre a quelli già citati sopra, un altro fattore che incide parecchio sulla durata della nostra batteria è la ricerca del segnale della rete.

Quando ci troviamo in luoghi dove non c’è campo, infatti, il cellulare tenterà in tutti i modi di trovare una migliore copertura di rete.

Questa ricerca consumerà moltissima energia e di conseguenza anche la batteria ne risentirà.

Nel caso in cui, quindi, non si riesca ad avere rete stabile in 4G, conviene impostare la connettività al 3G.

Anche se molto più lenta, questa garantirà più stabilità ed impiegherà meno risorse.

Per fare ciò, basterà andare nelle impostazioni del nostro cellulare Android e poi cliccare alla voce “Connessioni”. Da qui, dopo aver cliccato su “Reti Mobili”, dobbiamo selezionare fra le modalità di rete quella “Solo 3G”.

Approfondimento

La strategia segreta e gratuita per nascondere dalla galleria del cellulare immagini e video privati, rendendoli accessibili solo a noi stessi.