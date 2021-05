È inutile persino tornare a dire che sempre più italiani soffrono di emorroidi. Queste odiosissime protuberanze, in grado veramente di complicarci la vita, spesso legate allo stress e alle cattive abitudini alimentari. Le statistiche di settore danno continuamente in aumento il numero di abitanti che ne soffre abitualmente. Ed è davvero un peccato che molti ignorino la missione straordinaria di questo fiore che non solo abbellisce il giardino, ma cura anche miracolosamente le emorroidi. È il verbasco e vediamo come funziona.

Un business farmaceutico incredibile

Se i produttori di mascherine e gel disinfettanti stanno facendo i miliardi, non scherzano nemmeno le case farmaceutiche che curano le emorroidi. Dietro c’è davvero un business incredibile, legato a pomate, pastiglie e medicine varie. Anche perché, parliamoci chiaro, appena spuntano, ci danno un tale fastidio da correre immediatamente al riparo. Ricordiamo anche a onore del vero, che possiamo prevenire le emorroidi, limitando la nostra bevanda nazionale: il caffè. Ma, riducendo anche la cioccolata e i cibi piccanti. Ad ogni modo, tornando alla nostra pianta, vediamo il suo utilizzo in merito.

Un rimedio davvero antico

È davvero un peccato che molti ignorino la missione straordinaria di questo fiore che non solo abbellisce il giardino, ma cura anche miracolosamente le emorroidi. È davvero il massimo pensare di potersi beare della vista di questa pianta dai magnifici fiori e allo stesso tempo sapere che ci aiuta a risolvere il problema. Eppure, dalla notte dei tempi i cataplasmi fatti con i suoi fiori secchi sono un rimedio storico proprio per le emorroidi. Secondo la medicina popolare dovremmo applicarli sulla interessata per tre volte al giorno. Rispettando anche la dieta di cui sopra e bevendo tanta acqua, questi impasti curativi ci daranno subito sollievo e poi contribuiranno a eliminare il problema.

Approfondimento

