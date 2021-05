Tutti noi teniamo molto agli oggetti in argento che conserviamo in casa. Alcuni li utilizzano tutti i giorni, altri li mettono in mostra per fare bella figura con gli ospiti. Posate, vassoi, teiere e gioielli in argento sono elementi pregiati, ma spesso col passare del tempo si anneriscono e si rovinano.

Forse non sappiamo però che per conservarli nel migliore dei modi non dobbiamo fare i salti mortali. Infatti, basta un solo prodotto e questa semplice azione per mantenere l’argenteria di casa sempre lucida e splendente come nuova.

Come pulire efficacemente l’argento con metodi naturali

Ecco alcuni modi veloci per far tornare a brillare l’argento in un battibaleno senza ricorrere a prodotti chimici.

Tra i più sorprendenti vi è l’uso di una bacinella con dentro del ketchup. Basterà lasciare in ammollo per massimo 2 o 3 minuti gli oggetti in argento, poi risciacquarli e strofinarli con un panno morbido. Torneranno come nuovi.

In alternativa possiamo immergere l’argenteria in una soluzione di latte e aceto per circa 30 minuti. Poi li laviamo con acqua calda e sapone e li asciughiamo con il solito panno delicato.

Infine, anche l’acqua di bollitura delle patate è eccezionale a questo scopo. Sfruttiamola ancora calda per immergere l’argenteria per un’oretta. Diremo addio definitivamente ai segni del tempo.

Dopo aver fatto di nuovo brillare la nostra preziosa argenteria, è importante mantenerla in ottimo stato. Il problema si potrebbe infatti ripresentare a breve.

In questo caso ci basterà posizionare del gesso a pezzetti o in polvere dove conserviamo di solito i pezzi in argento, come cassetti, teche e contenitori vari. Il gesso assorbirà l’umidità in eccesso, rallentando il processo di ossidazione. In poche parole, potremo mantenere la nostra argenteria intatta e luccicante per molto tempo.