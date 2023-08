In una seduta al termine della quale il Ftse Mib ha perso oltre l’1%, il titolo Iveco Group sale di circa il 9%. Come si spiega questo exploit rialzista del titolo? Tutto è stato scatenato da una trimestrale da record che ha messo le ali alle quotazioni.

I dati salienti della trimestrale di Iveco Group

La società ha chiuso il secondo trimestre con ricavi consolidati pari a 4,2 miliardi di euro (in aumento del 24% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso) e un utile netto adjusted pari a 156 milioni di euro (96 milioni di euro in più per una incremento del 160%). A mettere benzina nel motore del rialzo, poi, ci sono state anche le parole dell’amministratore delegato di Iveco Group che ha dichiarato “Siamo ancora più fiduciosi che raggiungeremo robusti risultati a fine anno e, di conseguenza, alziamo ancora una volta le nostre previsioni per il 2023”.

Le raccomandazioni degli analisti

Per gli analisti la raccomandazioni media è compra. Il prezzo obiettivo medio a un anno, poi, esprime una sottovalutazione di circa il 10%. Tuttavia, lo spettro del prezzo obiettivo è molto ampio, Si passa, infatti, dallo scenario più pessimista che vede una sopravvalutazione dei oltre il 35% , a quello più ottimista secondo il quale la sottovalutazione è superiore al 30%.

Iveco Group sale di circa il 9% in una seduta molto debole per il Ftse Mib: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Iveco Group (MIL:IVG) ha chiuso la seduta del 2 agosto a quota 9,534 €, in rialzo dell’8,74% rispetto alla seduta precedente.

Era dal febbraio 2023 che non si vedeva un rialzo così importante sul titolo. La tendenza in corso, quindi, è rialzista e dovrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. L’unica nota negativa deriva dall’incapacità del titolo di riuscire a rompere le resistenza in area 9,802 €. Il mancato superamento di questo livello potrebbe favorire un ritracciamento fino in area 8,926 €. Solo una chiusura giornaliera inferiore a questo livello, però, potrebbe determinare un’inversione ribassista.

Articoli che potrebbero essere di interesse

Offerta Poste Supersmart 270 contro BOT a 9 mesi: ecco quanto si guadagna investendo 50.000 euro

Dalla sua quotazione non fa altro che correre: il rialzo delle azioni Ferrari è supportato dai fondamentali?