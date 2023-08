Dalla sua quotazione non fa altro che correre: il rialzo delle azioni Ferrari è supportato dai fondamentali?

Il titolo Ferrari dalla sua quotazioni non fa altro che correre sui listini azionari. Basti pensare che dal 2016 a oggi ha portato a casa un rialzo di circa il 600%. Questo fantastico rialzo trova riscontro nei fondamentali del titolo oppure le quotazioni sono a rischio ribasso? Dopo avere affrontato questo argomento andremo ad analizzare le raccomandazioni degli analisti e le prospettive di lungo termine secondo l’analisi grafica.

I fondamentali del titolo e la sua valutazione

Nel grafico seguente sono mostrati alcuni dei principali indicatori attraverso i quali valutare la solidità del titolo e la sua sopravvalutazione/sottovalutazione.

Incominciamo dal classico rapporto prezzo su utili. Come si vede dal grafico, il suo valore è cresciuto nel corso del tempo rendendo il titolo Ferrari sempre più sopravvalutato rispetto ai suoi competitors e, più in generale, a tutte le azioni del Ftse Mib. Allo stato attuale, infatti, vale oltre 50, un livello che soli altri 5 titoli azionari superano tra quelli con capitalizzazione superiore ai 500 milioni di euro.

Per il rapporto prezzo su fatturato vale lo stesso discorso. Anzi, solo altre due azioni hanno un P/S superiore a quello del titolo Ferrari.

A fronte di questa evidente sopravvalutazione, indicatori come il Piotroski F-score mostrano un titolo molto forte e senza problema alcuno. Dal loro punto di vista, quindi, il rialzo potrebbe continuare senza problemi.

D’altra parte gli indici di liquidità sono molto superiori a 1 a evidenziare una solidità finanziaria molto forte. Molto interessante è anche il rapporto tra debito a lungo termine e patrimonio netto totale. Notiamo come nel corso degli anni questo indicatore è andato diminuendo e adesso si colloca sotto l’unità.

Per concludere questa parte relativa ai fondamentali facciamo notare come quella della Ferrari sia un’attività molto redditizia. Allo stato attuale il ROA del gruppo è superiore al 10%. Nonostante ciò, la società non è molto generosa con i suoi azionisti. Il rendimento del dividendo, infatti, si è sempre mantenuto sotto l’1%.

Le raccomandazioni degli analisti sul titolo Ferrari

Secondo gli analisti le prospettive per il titolo del Cavallino Rampante non sono entusiasmanti. Si aspettano, infatti, che tra un anno il prezzo sia, in media, salito solo del 3,12%.

Dalla sua quotazione non fa altro che correre: cosa dice il grafico dei prezzi

Allo stato attuale le quotazioni si trovano sui massimi storici e su livelli decisivi per il futuro del titolo. Il deciso superamento di area 295 €, infatti, potrebbe aprire a un rialzo almeno fino in area 400 €. In caso contrario, si potrebbe assistere a un ritracciamento del prezzo delle azioni Ferrari.

Lettura consigliata

Come garantirsi adesso e per lungo tempo i rendimenti più alti degli ultimi 10 anni