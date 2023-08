Con 63 miliardi di capitalizzazione il titolo dell’ex monopolista di Stato domina la classifica di Piazza Affari. Oltre a questo record, però, siamo in presenza di azioni che hanno staccato un dividendo eccezionale. Quali potrebbero essere le prospettive di medio/lungo periodo sul titolo ENEL? Quali i fondamentali e la sua valutazione secondo le raccomandazioni degli analisti?

Le raccomandazioni degli analisti

Lo stato delle raccomandazioni sul titolo è riassunto nel grafico seguente dove sono riportati i target a un anno a partire da quello più pessimista a quello più ottimista. Per i 19 analisti consultati che offrono previsioni di prezzo, il prezzo obiettivo medio esprima una sottovalutazione del 18,67%. Non sorprende, quindi, che ben 18 analisti su 21 hanno una raccomandazioni di acquisto e solo 3 una più conservativa che consiglia di mantenere le posizioni in essere.

Da questo punto di vista, quindi, le azioni ENEL rappresentano un ottimo investimento per il lungo periodo.

Azioni che hanno staccato un dividendo eccezionale

Sicuramente il dividendo è un punto di forza di ENEL. Come si vede dal grafico sottostante, infatti, negli ultime sette anni il suo rendimento è stato sempre superiore al 4%. Nel 2022, infatti, il rendimento è atteso essere pari a circa l’8%. Da notare che il dividendo, in termini assoluti, è rimasto pressoché costante negli ultimi 3 anni. Ad esempio, la crescita del dividendo tra il 2021 e il 2022 è stata del 5% circa, mentre il rendimento è salito di circa il 50%.

Ricordiamo che in data 24 luglio è stato staccato il saldo del dividendo 2022 per un importo pari a 0,20 €.

Le prospettive di lungo periodo del titolo ENEL

Nel lungo periodo la tendenza in corso è rialzista e potrebbe trovare un ostacolo importante sui massimi storici in area 8 €. La rottura di questo livello potrebbe aprire le porte a una nuova accelerazione rialzista con possibili allunghi anche oltre la soglia psicologica dei 10 €.

Lettura consigliata

Succulente polpette al sugo filanti! Scopri il segreto di Benedetta Parodi per averle morbidissime