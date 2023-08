Per le azioni A2A potrebbe essere iniziato un movimento ribassista-proiezionidiborsa.it

In una giornata negativa per il Ftse Mib, le utilities soffrono a Piazza Affari risultando essere uno dei peggiori settori di giornata. In questo contesto, le azioni A2A sono state tra le peggiori del listino, ma seguite a ruota da ENEL ed ERG.

I fondamentali del titolo

Le indicazioni che arrivano dai principali indicatori sono abbastanza contraddittorie. Come si vede dal grafico e dalla tabella, infatti, il rapporto prezzo su utili è andato aumentando nel corso dei trimestri accompagnando la crescita delle quotazioni di A2A. Tutto questo, quindi, ha comportato una sopravvalutazione secondo questo parametro. D’altra parte, il rapporto prezzo su fatturato è sì cresciuto, ma si è mantenuto ben al di sotto dell’unità, livello oltre il quale un titolo azionario si può considerare sopravvalutato.

Molto interessanti sono anche la liquidità del titolo che è molto buona (l’indice di liquidità è superiore a 1) e il rapporto debito su attività è inferiore a 1.

Il dividendo di A2A

Molto interessante è anche la crescita del dividendo nel corso degli anni. Come si può notare, il suo rendimento è andato crescendo nel corso del tempo, ma non bisogna farsi trarre in inganno. La crescita, infatti, è soprattutto legata alla discesa delle quotazioni che, a parità di dividendo ha portato a una crescita del rendimento.

Da notare che per il 2023, vista la crescita delle quotazioni, il rendimento è atteso passare da oltre il 7% del 2022 al 5% del 2023.

Le utilities soffrono a Piazza Affari e A2A è uno dei peggiori titoli del listino: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo A2A (MIL:A2A) ha chiuso la seduta del 2 agosto a quota 1,693 €, in ribasso del 2,34% rispetto alla chiusura della seduta precedente.

La seduta del 2 agosto potrebbe avere scritto la parola fine sul rialzo di A2A. Con la chiusura giornaliera sotto la resistenza in area 1,696 €, infatti, potrebbero essersi aperte le porte allo scenario ribassista mostrato in figura con la linea tratteggiata.

Solo un immediato recupero di area 1,708 € potrebbe riportare la tendenza al rialzo.

Letture consigliate

Ecco come assicurarsi una rendita del 4,45% per 20 anni acquistando un solo titolo di Stato

Il peggior titolo da inizio anno potrebbe rappresentare un’occasione di acquisto?