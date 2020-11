Ci eravamo appena ripresi dalla quarantena, non solo a livello psicologico ed economico, ed ecco che purtroppo, come da previsioni però, stiamo per tornare nuovamente in letargo. Non è questa la sede per parlare né di economia, né di decreti o di zone colorate, ma dobbiamo pensare alla nostra salute. Torna infatti il rischio, con le nuove limitazioni, di chiudersi in casa e passare il tempo ai fornelli. Ecco, dunque le istruzioni per l’uso per non rimettere su chili col secondo lockdown, seguendo i consigli dei nostri Esperti.

Importanti le quantità

Per chi lascia l’ufficio e lavora da casa in smart-working, il pericolo di inframezzare attività e spuntini è veramente reale. Per prima cosa ricordiamo i famosi 5 pasti giornalieri, con la colazione, i due pasti principali e i due spuntini di metà giornata. E qui, diventa più che mai fondamentale dosare le quantità, per evitare di ingrassare e sovraccaricarci di calorie. Una colazione leggera ma nutriente, un pasto e una cena comunque ricchi di fibre e verdure di stagione, due merende a base di frutta, yogurt e prodotti ipocalorici. Cerchiamo di evitare, soprattutto a cena, dato anche il coprifuoco, di immettere alimenti ricchi di grassi.

L’attività fisica è fondamentale

Tra le istruzioni per l’uso per non rimettere su chili col secondo lockdown, l’attività fisica è ancora più fondamentale. Ricordiamo infatti che le ricadute sono più dannose e nocive delle cadute. Prendiamo le scarpe da ginnastica, da jogging, la bicicletta e maciniamo alcuni chilometri al giorno. Se apparteniamo alle famose “zone rosse”, investiamo allora in attrezzi da palestra, anche i più semplici ed economici, acquistandoli su internet. Ancora meglio, se accompagniamo l’attività fisica con strumenti di misurazione e di controllo delle calorie e dei chilometri percorsi. Se possediamo uno più cani, facciamoli felici e facciamo delle passeggiate, soprattutto dopo i pasti.

Mangiare con calma

Attenzione alla tv quando mangiamo, perché le notizie negative e l’ansia che ci viene trasmessa, ci portano a mangiare velocemente, male e nervosamente. Dobbiamo assolutamente mangiare con calma per permettere alla nostra digestione e al metabolismo di lavorare bene. Masticare tranquillamente significa permettere ai succhi gastrici di fare il loro dovere correttamente e al nostro cervello di mandare segnali positivi allo stomaco, compreso il senso di sazietà.

