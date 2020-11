La Redazione di ProiezionidiBorsa ha trattato in diverse occasioni i requisiti per l’accesso alle pensioni INPS. Si tratta di una materia molto complessa poiché la normativa cambia di frequente e ogni lavoratore presenta una situazione a parte. Stabilire un criterio generale per capire quando è possibile richiedere l’assegno previdenziale è, quindi molto difficile. Ancora più complesso è valutare come anticipare la pensione. Vediamo, quindi, quali sono gli accorgimenti utili per andare in pensione prima del tempo.

Analizzare l’estratto conto contributivo

Ogni lavoratore ha diritto ad accedere al proprio estratto conto contributivo sul sito dell’INPS. Questo documento riepiloga l’importo ed il numero di contributi versato dai lavoratori. Attraverso questi dati è possibile comprendere se si può accedere alla pensione di vecchiaia o di anzianità. Ricordiamo che la prima scatta a 67 anni di età e 20 di contribuzione. Mentre la seconda dopo aver versato almeno 42 anni e 10 mesi di contributi previdenziali. Questi criteri saranno in vigore fino alla fine del 2026. Insomma, analizzare la propria posizione consente di calcolare il diritto alla pensione ed è uno degli accorgimenti utili per andare in pensione prima del tempo.

Le opzioni per anticipare il pensionamento

Sappiamo che Quota 100 scadrà alla fine del prossimo anno. Ma al momento è ancora possibile richiedere la quiescenza sfruttando questa norma. Allo stesso modo è possibile richiedere i benefici previsti per i lavoratori precoci o quelli relativi all’ Opzione donna. Insomma, analizzare l’estratto conto contributivo e informarsi sulle facoltà previste dalla normativa consente di capire come andare in pensione prima del tempo.

I mezzi per aumentare i propri contributi

Il sistema contributivo determina i requisiti per accedere al pensionamento e l’importo del relativo assegno sulla base dei contributi versati. Secondo questa modalità di calcolo è possibile incrementare la propria anzianità effettuando alcuni versamenti volontari. Oppure sfruttando le misure di accompagnamento alla pensione previste dalla Legge 92/2012. Inoltre, i lavoratori possono anche accedere alle prestazioni previste a favore di chi subisce una cessazione involontaria del proprio contratto di lavoro. Un ammortizzatore sociale utile per capire come andare in pensione prima del tempo per chi ha perso il lavoro a fine carriera.Gli accorgimenti utili per andare in pensione prima del tempo

Grazie alle attuali norme sull’età pensionabile è ancora possibile smettere di lavorare prima dell’età prevista per il normale pensionamento. Abbiamo visto che analizzare la propria posizione contributiva e informarsi sulle ultime novità normative spesso spiegano come anticipare la pensione. In un recente approfondimento abbiamo analizzato proprio una possibilità per anticipare di dieci anni il pensionamento.