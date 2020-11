Il freddo invernale porta spesso a trascorrere le serate al caldo della propria dimensione domestica in compagnia dei cari. In queste occasioni, si desidera creare dolci momenti in compagnia di una calda tisana e un dessert da gustare durante la visione di un film. Cosa preparare per una calda atmosfera invernale? In questa nuova guida i Tecnici di ProiezionidiBorsa propongono la ricetta di una irresistibile torta di ricotta e cioccolato per addolcire le serate invernali.

Pochi ingredienti per una dolce delizia

La torta di ricotta e cioccolato riesce a coniugare i gusti dei palati più esigenti con la sua morbidezza e la dolce fusione degli ingredienti. Per realizzarla nel migliore dei modi, è importante creare una crema morbida che funga da ripieno. Per fare ciò, è importante scegliere una ricotta di buona qualità che esalti il sapore della torta stessa. Gli ingredienti per la preparazione della torta ripiena di ricotta e cioccolato sono i seguenti:

1 kilogrammo di ricotta;

250 grammi di zucchero;

100 grammi di farina;

4 uova;

100 grammi di gocce di cioccolato (meglio se fondente);

aroma di vaniglia (facoltativo).

Procedimento per la preparazione della torta

Vediamo ora qual è il procedimento per le preparazione della irresistibile torta di ricotta e cioccolato per addolcire le serate invernali. Per prima cosa si deve prendere una ciotola nella quale versare la ricotta. Aggiungere alla ricotta le uova e lo zucchero ed iniziare a mescolare con lo sbattitore elettrico. Quando gli ingredienti saranno ben mescolati, aggiungere la farina e l’aroma e continuare a mescolare fino ad ottenere un impasto cremoso ed omogeneo. A questo punto, l’ultimo ingrediente che si dovrà aggiungere saranno le gocce di cioccolato ben distribuite. Versare l’impasto in una tortiera da 22 centimetri dopo averla rivestita di carta da forno. Inserire in forno preriscaldato la tortiera e cuocere in forno statico a 180° per circa 70 minuti. Sfornare la torta e far raffreddare un po’. A questo punto l’irresistibile torta di ricotta e cioccolato per addolcire le serate invernali sarà pronta da gustare in compagnia.

