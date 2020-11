Gli americani sono un popolo decisamente particolare. Lo dimostrano quotidianamente, avvolti nelle loro mille contraddizioni. Tra queste, senza però alimentare alcuna polemica, ci sono due aspetti particolari della loro vita di tutti i giorni che fanno perlomeno sorridere. Stando alle statistiche internazionali infatti, da un lato, almeno nelle grandi città, sono la popolazione che si sveglia prima alla mattina. Dall’altro, seguendo la loro tipica alimentazione, sono anche il popolo col più alto livello di colesterolo in tutto il mondo. Può sembrare in effetti strano, ma ecco perché secondo gli americani svegliarsi presto alla mattina fa bene al nostro organismo.

Più energia

Le famose corse mattutine a Central Park, o sulle spiagge californiane, all’alba ci suggeriscono che svegliarsi presto, e magari, farlo con un po’ di attività fisica, ci rende più energetici. Non è solo una questione fisica, ma anche mentale, visto che diventiamo più reattivi e pronti ad affrontare qualsiasi situazione.

Aumento della produttività

Se il mattino come dice il proverbio, “ha l’oro in bocca”, allora approfittiamone davvero per gustarci il silenzio della casa, guardare magari fuori l’alba e cominciare a progettare la nostra giornata. Se lavoriamo col computer, prepariamo la scaletta dei nostri appuntamenti e imbastiamo l’attività del giorno. Magari davanti a un caffè fumante e a un bicchiere di cucco d’arancia che ci darà tanta energia e salute.

Fare colazione con comodo

Considerando che per molti di noi la colazione è il pasto più importante della giornata, alzandoci prima, potremmo dedicare anche ad essa il giusto tempo. Non dimentichiamo infatti che una colazione sommaria e veloce, priva dei giusti nutrienti, non ci darà la benzina giusta. Viceversa, preparandoci una colazione varia e completa, eviteremo a metà mattina di cercare pericolosi snack per la nostra linea. Una colazione fatta poi con calma, nel silenzio della casa, ci farà riscoprire gusti e profumi, in grado di appagare e rendere felici i nostri sensi.

Niente ritardi al lavoro

In ultimo, ma non per ultimo, come direbbero gli inglesi, se ci alziamo prima la mattina, non rischiamo di arrivare tardi al lavoro, agli appuntamenti e alle riunioni col direttore. Arrivare in anticipo, o comunque in orario, non è solo un segnale di precisione e attenzione, ma anche di amore per il proprio lavoro. Segnale che non passerà assolutamente inosservato a chi di dovere. Ecco perché secondo gli americani svegliarsi presto alla mattina fa bene al nostro organismo e al nostro lavoro.

