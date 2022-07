Ipocalorici ghiaccioli fai da te con gusti diversi da menta, limone o fragola

Ancor più dei gelati, forse, sono i ghiaccioli a offrire il maggior sollievo nelle afose giornate estive. Per quanto il gelato sia davvero buonissimo e goloso, di qualunque gusto si tratti, il ghiacciolo riesce a combinare gusto e freschezza. Oltre a deliziarci con un sapore che spazia dalla menta al multi frutta, riesce anche a dissetarci, essendo costituito per sua natura di ghiaccio. Essendo poi fondamentalmente light, lo possiamo gustare in qualunque momento della giornata.

Ecco perché, insomma, sarebbe un peccato non averne in freezer durante questi mesi così caldi e difficili da sopportare. Ma anche se ci fossimo per caso dimenticati di farne scorta durante l’ultima spesa al supermercato, non c’è problema. Largo a ipocalorici ghiaccioli fai da te con gusti diversi da quelli più classici come menta, fragola o limone. Proviamo ad esempio i ghiaccioli con lime, basilico e lamponi: sembrano gourmet ma sono sempre facilissimi e veloci da realizzare. In sostanza, ci serviranno solamente:

200 ml di succo di lime;

150 g di lamponi;

qualche foglia di basilico;

150 ml di sciroppo di riso;

1 cucchiaino di scorza grattugiata di lime;

5 cubetti di ghiaccio.

Non dovremo fare altro che frullare il succo di lime con lo sciroppo di riso e i 2/3 delle foglie di basilico. Aggiungiamo fin da subito anche la scorza di lime e i cubetti di ghiaccio, per poi setacciare il composto ottenuto. Trasferiamolo quindi negli appositi stampini per ghiaccioli, premurandoci di aggiungere altro basilico sminuzzato e i lamponi. Sarà infine sufficiente far riposare in freezer per 5 ore così che si rassodino a sufficienza prima di poterli assaggiare.

E se invece volessimo dare una nota ancora più croccante al nostro ghiacciolo, pur non dimenticando il basilare impiego della frutta? Basterà dotare i nostri ghiaccioli di una base altrettanto light fatta di cioccolato o riso soffiato, scopriamo come. Anche questa ricetta è molto semplice e prevede come ingredienti:

yogurt;

mango;

fragole;

gocce di cioccolato o riso soffiato o granella di nocciole.

In questo caso, sarà sufficiente inserire in una teglia per muffin alcuni pezzi di mango e fragola in ciascuno stampino, coprendo con base a piacere. Riempiamo il resto dello stampino con lo yogurt e, prima di inserire il bastoncino, aggiungiamo altra frutta e cioccolato. Lasciamo in freezer per 6 ore e prepariamoci a un gusto sorprendente. In alternativa, possiamo preparare anche i ghiaccioli con zenzero e limone, ottimi per dissetarsi con gusto.

